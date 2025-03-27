شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: فيروس انفلونزا الطيور يبقى حيا داخل "الجبن" لمدة شهرين والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة أولية أجراها باحثون بجامعة كورنيل ، أن فيروس إنفلونزا الطيور يمكن أن يظل نشطًا في أجبان الحليب الخام لمدة تصل إلى شهرين.

وأوضحت الدراسة، والتى نشرها موقع "Very well health" أنه فى الولايات المتحدة الأمريكية، يشترط تعتيق الجبن المصنوع من الحليب الخام غير المبستر لمدة 60 يومًا قبل عرضه في المتاجر، حيث كان يعتقد أن عملية التعتيق هذه تُقلّل من مسببات الأمراض، لكن الدراسة الجديدة أظهرت أن هذه المدة قد لا تكفي للقضاء على فيروس أنفلونزا الطيور H5N1.ورغم عدم وجود إصابات فعلية بفيروس إنفلونزا الطيور بسبب تناول الجبن المصنوع من الحليب غير المبستر، لكن الدراسة تكشف احتمالية ذلك الأمر.

كيفية الوقاية من الإصابة بفيروس إنفلونزا الطيور

تعد أفضل طريقة لتقليل خطر الإصابة بفيروس أنفلونزا الطيور ، هي تجنب الاتصال بالطيور المريضة أو الحيوانات المصابة، والامتناع عن تناول الحليب الخام أو منتجات الحليب الخام، وخاصة من الأبقار المصابة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

هل الجبن الخام آمن للاستهلاك؟

تعد الغالبية العظمى من جبن الحليب الخام آمنة بعد فترة النضج التي تبلغ 60 يومًا، حيث إن فترة التعتيق التي تبلغ 60 يومًا تعد وقتا كافيا لتعطيل مسببات الأمراض البكتيرية في الجبن، لكنه فى الوقت نفسه يمكن للجبن الخام غير المعتق أن يحمل مسببات الأمراض، في حين يعتبر الجبن الخام المعتق أكثر أمانًا بشكل عام، لذلك أنه إذا صُنعت أجبان الحليب الخام في مزرعة متأثرة بالمرض، فلن يُنصح باستهلاكها.

سبب بقاء الفيروس حيا داخل الجبن

لم يتأكد الباحثون على وجه التحديد من سبب بقاء فيروس إنفلونزا الطيور على قيد الحياة بعد عملية الشيخوخة، ولكن محتوى الدهون والبروتين في الجبن، إلى جانب درجة حرارة الشيخوخة المنخفضة نسبيا، من المرجح أن تساهم في استقرار الفيروس.

كيفية اختيار الجبن الموثوق فيه

من الأفضل تناول الجبن المصنوع من حليب مبستر، لكن فى جميع الأحوال لم تؤكد الدراسة إحتمالية إنتقال العدوى للبشر عن طريق الجبن من عدمها حتى الأن .