شكرا لقرائتكم خبر عن فى الطهى ولطبق السلطة.. أيهما أفضل البصل الأبيض أم الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

لا توجد اختلافات كبيرة بين أنواع البصل سواء كان أبيض أو أحمر، حيث يفضل البعض إضافة البصل الأبيض في إعداد الطعام، والبصل الأحمر في إعداد السلطة، خاصة على وجبة الفطار فى رمضان، حيث إن طبق السلطة من الأطباق الرئيسية على سفرة الإفطار، ونوضح في السطور التالية أيهما أفضل لطبق السلطة البصل الأحمر أم الأبيض، وفقًا لموقع "Webmd".

يتميز البصل الأحمر عن الأبيض باحتوائه على نسبة أعلى بقليل من مضادات الأكسدة، ويبقى اختيار أحد النوعين لإعداد طبق السلطة إلى التفضيلات الشخصية وملاءمة كل نوع مع الأطعمة الموجودة على سفرة الفطار.

ووفقًا لخبراء التغذية، فإن البصل الأحمر يمتاز بسمكه وقوامه الثقيل خاصة في تحضير السلطة، كما أنه يحتوي على الكثير من السوائل أيضًا لأنه ذو طعم أقل لذوعة ووضوحًا من البصل الأبيض، بالإضافة إلى مذاقة المائل للحلاوة فيعطي أطباق الشوربة أيضًا مذاقًا سكريًا لذيذًا.

وعلى الجانب الآخر، يُفضل استخدام البصل الأبيض في الطهى وذلك لوضوح طعمه وبالرغم من رائحته النفاذة إلا أنه يعطي للطعام المطبوخ طعم مميز، لذلك يستخدم البصل الأبيض في غالبية الوصفات التي تحتاج طهيًا جيدا، ولا يفضل استخدامه في السلطة بسبب رائحته النفاذة القوية.

وفيما يلى.. فوائد البصل بكل أنواعه للصحة العامة ولجسمك:

البصل بكل أنواعه غنى بمحتواه من مضادات الأكسدة ومن ثم تعمل على الوقاية من بعض الأمراض والمشاكل الصحية.

البصل يعمل على تعزيز مناعتك في مكافحة العدوى والأمراض خاصة نزلات البرد والإنفلونزا.

البصل يحميك من بعض أنواع السرطان.

يعتبر البصل بفضل محتواه من مضادات الأكسدة، مفيدًا جدًا للحفاظ على صحة ونضارة البشرة والوقاية من علامات الشيخوخة.