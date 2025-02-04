شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتقعد فترات طويلة.. 4 تمارين هتخفف أضرار كثرة الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت العديد من الدراسات أن الجلوس طوال اليوم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، مما يزيد من فرص الوفاة المبكرة، وأكدت دراسة نشرت فى مجلة Circulation أن أنماط الحياة المستقرة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكرى والخرف والوفاة بسبب أمراض القلب، ويمكن أن يساعد تقسيم فترات الجلوس وحتى النهوض في تعويض بعض الآثار السيئة، ومع ذلك، فإن ممارسة الرياضة هي المنقذ عندما يتعلق الأمر بتجنب الآثار السلبية للجلوس لفترات طويلة، وفقًا لما ذكره تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ويكشف بحث جديد نُشر في المجلة البريطانية للطب الرياضي عن مدة التمرين التي يمكن أن تساعد في تعويض آثار الجلوس كثيرًا، ويقول الباحثون إن ممارسة الرياضة لمدة 30-40 دقيقة يوميًا يمكن أن تساعد.

المدة المناسبة لممارسة الرياضة للتعويض عن الآثار السلبية للجلوس لفترة طويلة

تقول الدراسة إن ما يصل إلى 40 دقيقة من النشاط البدني متوسط إلى قوى الكثافة كل يوم هي المدة المناسبة لموازنة 10 ساعات من الجلوس، وقد قام التحليل التلوي الذي نُشر في عام 2020 بتحليل تسع دراسات سابقة وشمل ما مجموعه 44370 شخصًا في أربع دول مختلفة ارتدوا شكلًا من أشكال أجهزة تتبع اللياقة البدنية.

ووجدت الدراسة أيضًا أن خطر الوفاة بين أولئك الذين لديهم نمط حياة غير نشط يزداد مع انخفاض الوقت الذي يقضونه في ممارسة نشاط بدني متوسط إلى قوي، وأوضح الباحثون "في الأفراد النشيطين الذين يقومون بحوالي 30-40 دقيقة من النشاط البدني متوسط إلى قوي، فإن الارتباط بين وقت الخمول الطويل وخطر الوفاة لا يختلف بشكل كبير عن أولئك الذين لديهم كميات قليلة من وقت الخمول"، ويعد ركوب الدراجات والمشى السريع من بين الأنشطة التي يمكن أن تقلل من خطر الوفاة المبكرة لدى الأشخاص الذين يقضون غالبية وقتهم جالسين.

أنشطة بسيطة للتعويض عن الآثار السلبية للجلوسالمشي لمدة 5 دقائق كل ساعة

يمكن أن يساعد أخذ فترات راحة قصيرة ومتكررة من الجلوس في تحسين الدورة الدموية ومقاومة التصلب، كما يمكن أن تتراكم هذه المجموعة الصغيرة من الأنشطة وتفيد الصحة العامة.

قم بتمديد الوركين وأسفل الظهر

غالبًا ما تصبح عضلات هذه المناطق متيبسة بسبب ساعات الجلوس الطويلة، وتعمل التمددات البسيطة على تخفيف التوتر الناتج عن الجلوس لفترات طويلة.

قم بتمارين وزن الجسم

الفكرة هي جعل العضلات المستقرة نشطة مرة أخرى، ويمكن أن تعمل القرفصاء أو الطعنات أو تمارين الضغط عدة مرات في اليوم على تنشيط العضلات وتعزيز التمثيل الغذائي.

كن منتبهًا للحركات اليومية

مثل صعود السلالم أو التحرك أثناء المكالمات، أو قم بأعمال منزلية سريعة للبقاء نشطًا طوال اليوم.