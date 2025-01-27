بهذه الطرق استغلي فوائد القرع للرضيع للوقاية من الإمساك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يناير 2025 11:54 صباحاً - يجب ألا تنسى الأمهات حين يبدأن في إدخال الطعام الخارجي أو الصلب وما يعرف بالطعام التكميلي للطفل الرضيع أن من بين الخضار التي يجب الحرص على تقديمها للرضيع هو القرع، نظرًا لعظم فوائده، ولا تقتصر الفوائد على القرع من ناحية الثمرة التي تكون مليئة باللب والبذور إضافة لقشرتها السميكة، فأوراق اليقطين هي أوراق الأشجار الوحيدة التي لا تقف عليها الحشرات.

تعد أمريكا الشمالية هي الموطن الأصلي لثمار القرع بأنواعها المختلفة، حيث عثر قبل آلاف السنين على بذور القرع التي توازي الثمرة في فوائدها، وقد استخدم قديماً لحاء الثمرة كوعاء للطعام أو كآنية للشرب أو لحفظ وتخزين الحبوب، مما حذا بالكثير من الفنانين في تحويل اللحاء الخارجي لثمرة القرع إلى تحف فنية مميزة وجميلة، وكذلك حفروا عليها أشكالًا ورسومات تراثية، ونظرًا لعظيم فوائد القرع بوجه عام فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية التغذية العلاجية الدكتورة أحلام الدوهلي، حيث أشارت إلى أنه يمكن للأم وبهذه الطرق استغلال فوائد القرع للرضيع في وقايته من الإمساك المزعج، إضافة لفوائد القرع المختلفة للرضيع في الآتي:

المحتوى الغذائي للقرع

ثمرة القرع

اعلمي أن القرع يصنف ضمن الخضروات الصفراء غالبًا، فغالبية أنواع القرع المستخدمة في الطهي هو القرع الأصفر أو اليقطين، ووجود اللون الأصفر في أي صنف من الخضروات يعني أنه يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الإصابة بالأمراض وخاصة السرطان بأنواعه ومن ضمنها سرطان الأطفال، ويتميز القرع بأنه غني بالبيتاكاروتين وحيث يعمل جسم الإنسان على تحويل هذه المادة إلى فيتامين أ، والذي يعد من الفيتامنيات الهامة لصحة الجلد والعين، وكذلك الحفاظ على صحة وسلامة الأغشية المخاطية لبعض الأجزاء الحيوية في الجسم بالاضافة لتعزيزه لجهاز المناعة

لاحظي أن القرع يعد منجمًا غنيًا يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة ومناعة الجسم، ومنها أملاح الكالسيوم المفيد لصحة العظام والأسنان والمغنيسيوم الذي يعزز صحة العضلات، وكذلك الفوسفور وأهم الفيتامينات التي تتوافر بوفرة في القرع هي فيتامين C الذي يساعد على امتصاص فيتامين د، الذي يعد من الفيتامينات التي تعمل على أداء الجسم لوظائفه وكذلك فيتامين E الهام للبشرة وفيتامين B6، بالإضافة إلى الزنك والفولات وما يقدمه هذان العنصران للجسم من فوائد للمناعة والصحة بشكل عام.

فوائد القرع للرضيع

ثمار القرع وبذوره

اعلمي أن القرع يسهم بشكل كبير في التخلص من المشكلات الهضمية المختلفة التي تضيب الرضع مثل الإسهال والإمساك، وقد تتساءل الأم كيف يمكن أن يسهم القرع في علاج عارضين مرضيين متناقضين، وفيما تتساءل الأم أيضًا عن أفضل الطرق لعلاج الإسهال عند الأطفال؟ فيجب أن تعرف أن القرع يعد من أصناف الخضار التي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي عند الرضيع بشكل عام، ويحميه من أي أعراض يتوقع أن يصاب بها بعد إدخال الطعام الخارجي إلى جانب حليب الأم، بسبب عدم تعود الجهاز الهضمي على الهضم بعد، وأكثر عارضين شائعين هما الإمساك والإسهال.

اهتمي بتقديم القرع على شكل شوربة لطفك؛ لأن شوربة القرع تساعد على علاج الطفل وتقليل أعراض إصابته بنزلات البرد وما يصاحبها من سعال وزكام واحتقان للأنف، كما أن القرع عمومًا وقد استخدم منذ قديم الزمن في علاج الحمى عند الكبار والصغار، والتخلص مما يعرف بالدودة الوحيدة في البطن، إضافة لفوائده العلاجية في تسكين ألم الاسنان عند الطفل عن طريق تناوله مثلجًا.

لاحظي أن القرع يسهم بدور كبير في زيادة معدل الذكاء لدى الطفل وتعزيز وتحفيز قدراته العقلية، حيث يطلق عليه مسمى "طعام الأذكياء" نظراً أن النسبة الكبيرة من الزنك التي تتوافر في لب القرع، وكذلك في بذوره تساعد على زيادة التركيز عند الطفل وتقوي ذاكرته، ويوصف لتقوية الذهن وصفاء العقل عند الكبار والصغار منذ القدم.

قدمي القرع على شكل شوربة أو مخلوط بالحليب أو الروب "اللبن الزبادي" لرضيعك الذي يجد صعوبة في النوم وحيث يسهم القرع بدور كبير في مساعدة الطفل على النوم المنتظم والهادئ، ويوصف أيضًا للكبار بأنه من محفزات النوم لديهم، بحيث ينامون دون اللجوء إلى تناول العقاقير.

طرق تقديم القرع للرضيع

أم تطعم رضيعها

قومي بتقشير كمية القرع المتوفرة لديك، حيث يتم بيع القرع على شكل قطع؛ بسبب كبر حجم ثمرة القرع بحيث لا تستطيع ربة الأسرة أن تحتفظ بالثمرة كاملة مرة واحدة، ولذلك ففي حال الحصول على قطعة منها قومي بتقشيرها والتخلص من البذور والعروق الملحقة بها وغسلها جيدًا.

قومي بسلق قطع القرع بواسطة الماء المغلي، أو عن طريق البخار، ثم اهرسية بشكل جيد، مع إضافة القليل من السكر في حال كان الطفل أكبر من عمر السنة ويُقدَّم للطفل كوجبة مشبعة مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا ويضاف له حليب الأم في حال كان الطفل أقل من عمر السنة.

اختاري تقديم القرع للرضيع، خاصة القرع الأصفر أو العسلي كما يطلق عليه كصنف من الحلوى يقدم له بدون إضافة السكر الصناعي، ولكن بعد عمر السنة يمكن تحليته بعد هرسه جيدًا، ويمكن شويه للحفاظ على قيمته الغذائية وإضافة القليل من العسل الطبيعي الصافي إليه ومزجه جيدًا، ويضاف كأحد الأصناف الحلوة للطفل مع رشة من القرفة المطحونة، ويمكن إضافة بعض قطع الفاكهة المتوافرة حسب موسمها مثل الموز الطازج جيدًا وليس الأخضر أو حبات العنب البري أوشرائح الخوخ بعد نزع النواة.

قدمي القرع لطفلك مع اللحم المهروس مثل صدر الدجاج الناضج جيدًا وكذلك يمكن إضافة القليل من الزبدة الحيوانية لهما لرفع قيمة الوجبة الغذائية ولا يضاف الملح قبل عمر السنة.

قومي بمزج القرع المهروس جيدًا بعد سلقه مع القليل من اللبن الزبادي ويمكن ايضًا إضافته لحبوب الأطفال، كما أن خيار مزج القرع المهروس مع العدس المطبوخ جيدًا ويفضل استخدام العدس المنزوع القشر يعد وجبة متكاملة ومشبعة للرضيع. أعراض جانبية للإسراف في تقديم القرع للرضع

توقعي أن تظهر بعض أعراض الحساسية عند تقديم القرع على شكل حساء أو تقديم بذور أو زيت القرع للطفل الرضيع وحيث أن التعرض لحساسية الطعام قد يكون خطرًا على الطفل، فيجب قبل أن توجهي السؤال كيف أعرف أن طفلي يعاني من حساسية الطعام؟ أن تقومي بتقديم أي صنف من الطعام لطفلك بشكل تدريجي وليس بكمية كبيرة ومراقبة أي أعراض تظهر على الطفل كما أنه يجب أن تقدميه لعدة أيام متتالية وأن يكون منفردًا لكي تستطيعي الحكم على طفلك إذا كان يعاني من حساسية من هذا الصنف.

لاحظي أن بعض الأطفال قد يصابون بألم في المعدة، وفي حالات قليلة عند الإسراف في تقديم القرع لهم مطبوخًا ومهروسًا ولذلك يفضل تقديمه لهم مرة واحدة أسبوعيًا.

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*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.