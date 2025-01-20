شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض خطيرة لنقص فيتامين ب12.. وكيف تعزز مستوياته؟ والان مع تفاصيل الخبر

فيتامين ب12 هو عنصر غذائي أساسي يشارك في العديد من وظائف الجسم، ويلعب فيتامين ب12، المعروف أيضًا باسم الكوبالامين، دورًا حيويًا في تكوين خلايا الدم الحمراء، وتخليق الحمض النووي، كما يحافظ على صحة الأعصاب وإنتاج الطاقة، ومع ذلك، وعلى الرغم من كونه عنصرًا غذائيًا مهمًا، إلا أنه يتم تجاهله في الأنظمة الغذائية، حيث يتجاهل البالغون في الغالب إضافة الكمية المناسبة من فيتامين ب12 إلى طعامهم، لذلك من المهم ملاحظة أن نقص فيتامين ب12 في الجسم لفترة طويلة يمكن أن يسبب عواقب وخيمة وربما لا رجعة فيها، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هو فيتامين ب12؟

هو فيتامين قابل للذوبان في الماء يوجد بشكل أساسي في الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان، ويتم امتصاصه في الأمعاء الدقيقة بمساعدة بروتين يتم إنتاجه في المعدة، وبمجرد امتصاصه، يشارك فيتامين ب12 في تكوين ونضج خلايا الدم الحمراء ومن ثم منع الإصابة بفقر الدم، يحافظ على الطبقة الواقية حول الأعصاب، مما يضمن نقل الإشارات بشكل صحيح، كما يساهم في تخليق الحمض النووي واستقلاب الطاقة.

كيف يؤثر نقص فيتامين ب12 على البالغين؟

إذا لم يتم علاج نقص فيتامين ب12 لفترة طويلة، فقد يكون له العديد من التأثيرات على الجسم تتراوح من الإصابة بالخرف إلى التلف العصبي، ويمكن أن يسبب الألم المزمن ومشاكل التوازن وضعف العضلات وحتى الشلل في الحالات القصوى، ويمكن أن يؤدي إلى ضمور الدماغ، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، تشير الدراسات إلى أن حتى النقص الخفيف يمكن أن يساهم في تباطؤ الوظيفة الإدراكية وفقدان الذاكرة.

يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى خلايا دم حمراء غير ناضجة كبيرة الحجم تسمى الخلايا الضخمة والتي تسبب فقر الدم، ويسبب زيادة مستويات الهوموسيستين، وهو حمض أميني مرتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية كما يسبب إتلاف الأوعية الدموية ويساهم في تكوين الجلطات.

يمكن أن يساهم نقص فيتامين ب12 المزمن في الاكتئاب الشديد والقلق والذهان، وغالبًا ما يؤدي تصحيح هذا النقص إلى تحسين هذه الأعراض بشكل كبير.

هل النظام الغذائي فقط هو السبب؟ أم أن هناك أسباب أخرى قد تؤدي إلى نقص فيتامين ب12؟

هناك عدة عوامل يمكن أن تسبب نقص فيتامين ب12 لدى البالغين، وبصرف النظر عن اختلال التوازن في النظام الغذائي، يمكن أن تؤثر حالات مثل مرض كرون، أو مرض الاضطرابات الهضمية، أو التهاب المعدة الضمورى على قدرة الجسم على امتصاص فيتامين ب12، كما يمكن أن يتداخل الاستخدام طويل الأمد لمضادات الحموضة، أو مثبطات مضخة البروتون، أو الميتفورمين مع امتصاص فيتامين ب12، كما أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا معرضون لخطر أكبر للإصابة بنقص فيتامين ب12.

فيما يلى.. أعراض نقص فيتامين ب12:

غالبًا ما يكون تشخيص نقص فيتامين ب12 صعبًا، يمكن أن تكون الأعراض خفية وتحاكي حالات أخرى:

يؤثر نقص فيتامين ب12 على إنتاج خلايا الدم الحمراء مما يؤدي إلى الشعور بالتعب والضعف.

الشعور بالوخز والخدر وخاصة في اليدين والقدمين، وهذا بسبب تلف الأعصاب الناجم عن نقص فيتامين ب12.

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى مشاكل في الذاكرة وصعوبة التركيز وحتى أعراض تشبه الخرف، كما يسبب الاكتئاب والتهيج وتقلبات المزاج.

التهاب اللسان وظهور القروح المؤلمة في الفم والجلد الشاحب.

يعاني الشخص أيضًا من خفقان القلب وضيق التنفس.

فيما يلى.. مصادر غنية بفيتامين ب12

فيتامين ب12 هو عنصر غذائي حيوي يوجد بشكل أساسي في الأطعمة الحيوانية، وتشمل المصادر الغنية اللحوم العضوية مثل الكبد والكلى والأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين، وكذلك المحار، كما يتوافر في البيض ومنتجات الألبان، بما في ذلك الحليب والزبادي والجبن، وبالنسبة للنباتيين، تعد الأطعمة المدعمة مثل الحليب النباتي وحبوب الإفطار والخميرة الغذائية بدائل ممتازة لفيتامين ب12، وقد تكون المكملات الغذائية ضرورية لبعض الأشخاص.