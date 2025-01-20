شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الحيل أثناء النوم تجعلك أكثر نشاطا فى اليوم التالى والان مع تفاصيل الخبر

النوم ومشكلاته الكثيرة، ما بين تقطع ساعات النوم، وبين الاستيقاظ أثناء النوم، وكذلك عدم القدرة على النوم لفترات كافية، أو حتى النوم لساعات طويلة، كلها تعتبر من اضطرابات النوم المعروفة، ولكن يوضح تقرير نشر في موقع helpguide أن الكثير من المشكلات أثناء النوم تؤثر وبشدة على درجة استيقاظك وانتباهك ونشاطك في اليوم التالى، فتصبح إما نشيطًا ومنتبهًا، وإما مضطربًا وغير قادر على بذل الجهد.

نصائح لنوم جيد

وفقًا للتقرير فهناك الكثير من الحيل والممارسات التي يمكن أن تساعد على جعلك أكثر انتباهًا ونشاطًا وحيوية وقوة في اليوم التالى، ولا تستوجب استغراق الكثير من الوقت لكى تنتبه وتستيقظ نشيطًا، ومن بين هذه العادات:

نم في الظلام

لا تنم أبدًا في أضواء مشتعلة، الهدوء والراحة والظلام أثناء النوم، مهما كانت درجته، أمر مهم لدخولك إلى النوم العميق الشعور بشكل كبير بحالة من الراحة عند الاستيقاظ.

لا تشاهد التلفاز متأخرًا

لا تشاهد التلفاز في وقت متأخر من اليوم، فهو يعزز من الراحة النفسية والنوم العميق الهادئ، أما مشاهدته متأخرًا يؤثر بالسلب على الحالة العصبية ويجعلك غير متزن.

نم في نفس الوقت كل يوم

قم بإعداد وضبط عقلك على هذا الفعل، ولا تكن أبدًا مضطرب في مواعيد نومك فهى أكثر العادات خطورة لاضطراب النوم وشعورك بالقلق، وصعوبة شعورك بالراحة.

لا تنم مبكرًا بشدة ولا متأخرًا بشدة

هذه العادة من شأنها أن تجعلك مستيقظًا بنشاط وحيوية، هذه الحالة تجدعلك أكثر قوة ونشاط وحيوية، وجسدك لا يعانى الآلام ولا الأوجاع.