لماذا يجب عليك إجراء فحوصات منتظمة للعين؟

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تعتبر عيناك من أهم الحواس فى جسمك، كما أنها من أكثر أجزاء جسم الإنسان حساسية، ومن المهم الحفاظ على صحة العين، ولهذا السبب تحتاج إلى فحوصات العين المنتظمة، ويوصى الخبراء بإجراء فحص منتظم للعين لحماية صحة رؤيتك، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز أهمية إجراء فحوصات منتظمة للعين، بحسب موقع "تايمز ناو".

يعتبر الوعى الذاتى إحدى الخطوات الحاسمة فى الوقاية من اضطرابات العين، هذا العام، اقضِ بعض الوقت فى التعرف على مشاكل العين الشائعة.

سيكون من الأسهل تحديد التغييرات فى رؤيتك كلما زادت المعلومات التى لديك وستتحسن فرصك فى إدارة أو تجنب أى مشكلة تتعلق بصحة العين.

لماذا يجب عليك إجراء فحص العين بانتظام كل عام؟

على الرغم من أن تحديث النظارات الخاصة بك يعد جزءًا مهمًا من فحص العين، إلا أن فوائده تتجاوز ذلك بكثير.

تلعب اختبارات العين المنتظمة دورًا حاسمًا في الكشف عن الحالات التي تهدد الرؤية مثل قصر النظر واعتلال الشبكية السكري والجلوكوما - غالبًا قبل ظهور الأعراض الملحوظة.

على سبيل المثال، الجلوكوما هى السبب الثاني الرئيسي للعمى في جميع أنحاء العالم؛ يتطور بصمت ولكنه يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر بشكل لا رجعة فيه إذا ترك دون علاج.

الفحوصات الروتينية هي أفضل وسيلة دفاع، حيث يمكن للاكتشاف المبكر أن يقلل بشكل كبير من تأثيره، وبالمثل فإن قصر النظر فى ازدياد على مستوى العالم، وخاصة بين السكان الأصغر سنا، فى حين أن اعتلال الشبكية السكري، المرتبط بمرض السكر غير المنضبط لا يزال يشكل مصدر قلق كبير لأنه يلحق الضرر بشبكية العين بصمت.

من خلال اكتشاف هذه الحالات في وقت مبكر، تمكنك فحوصات العين من الحفاظ على بصرك وصحة العين بشكل عام.

قضاء ساعات طويلة في مشاهدة الشاشات

في عالم اليوم، يستخدم معظم الناس الشاشات الرقمية لأكثر من 5-6 ساعات في اليوم، ما قد يؤدي إلى متلازمة رؤية الكمبيوتر، ما يؤدي إلى إجهاد العين والصداع وجفاف العين

إن إجراء فحص وقائي للعين وفحص هذه الحالات يساعدك على الحفاظ على سلامة عينيك وراحتها.

الوقاية من إصابات العين

تأتي معظم إصابات العين من مصادر خارجية، مثل الأنشطة الرياضية والترفيهية، لكن يمكن تجنبها باستخدام نظارات الحماية المناسبة.

قد يؤدى تآكل القرنية والحروق الكيميائية والأجسام الغريبة إلى انخفاض الرؤية والألم وربما الضرر الدائم.

تناول نظام غذائي متوازن

إن الحفاظ على نظام غذائي متوازن مفيد لصحتك الجسدية والعينية، حيث يمكن لنظامك الغذائي أن يدعم الرؤية الصحية، أضف الفيتامينات والمعادن الحيوية التي تحتاجها عيناك لأداء أفضل ما لديها، تدعم الفيتامينات A وC وE، بالإضافة إلى أحماض أوميجا 3 الدهنية، صحة العين.

فحوصات العين المنتظمة ليست مجرد موعد لكنها استثمار فى صحتك على المدى الطويل.

حدد موعدًا لفحص العين واتخذ الخطوة الأولى نحو مستقبل أكثر صحة واجعل حماية بصرك أحد قراراتك الصحية الأولى لهذا العام.