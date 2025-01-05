ما المضادات الحيوية التي يمكن للأطفال تناولها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يناير 2025 10:19 صباحاً - تلعب المضادات الحيوية دوراً مهماً في علاج الالتهابات البكتيرية لدى الأطفال، إلا أن خطورتها تكمن في الإفراط في تناولها من دون الانتباه للجرعات المناسبة واعتبارات السلامة؛ فلا ينبغي أن يستخدم الأطفال دون سن 3 سنوات المضادات الحيوية، كما أن الاستخدام غير الصحيح أيضاً له تأثير سلبي في صحة الطفل، ولهذا فإن استخدام المضادات الحيوية للأطفال يجب أن يكون وفقاً لوصفة الطبيب، وإليك وفقاً لموقع "webmd" كيف يمكن للأطفال تناول المضادات الحيوية بأمان وأهم قواعد الاستخدام التي يجب الانتباه إليها.

متى يجب إعطاء المضادات الحيوية للأطفال؟

لا ينبغي للأطفال الإفراط في تناول المضادات الحيوية -الصورة من موقع Freepik

في البداية على الآباء الانتباه إلى أن الإفراط في تناول المضادات الحيوية قد يتسبب في العديد من المضاعفات للطفل، وذلك لأن معظم حالات العدوى التي يعاني منها الأطفال قد يكون سببها الإصابة ببعض الفيروسات، وليس البكتيريا. وفي الوقت نفسه، لا تستطيع المضادات الحيوية المخصصة للأطفال التخلص من الفيروسات.

ولذلك، فإن تناول الأطفال للمضادات الحيوية للأطفال لا ينبغي أن يكون من دون وصفة طبية، ونتناول الجرعة التي يحددها الطبيب حتى لا تصبح البكتيريا مقاومة بشكل متزايد للمضادات الحيوية؛ وذلك لأن الاستخدام الأكثر فعالية وأماناً للمضادات الحيوية هو تناولها بانتظام وتجنب إعطاء الطفل المضادات الحيوية بكميات كبيرة في وقت قصير.

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مضاعفات خطيرة لتناول الطفل للمضادات الحيوية

الاستخدام غير الصحيح للمضادات الحيوية يمكن أن يسبب له العديد من المضاعفات:

الغثيان

القيء

الطفح الجلدي

الإسهال

آلام بالمعدة

الحساسية.

إذا ظهر على طفلك أيٌّ من الأعراض السابقة؛ يجب اصطحاب طفلك إلى الطبيب فوراً وتلقي العلاج المناسب.

القواعد العامة لتناول المضادات الحيوية

يجب أن يحدد الطبيب جرعة المضاد الحيوي لطفلك -الصورة من موقع Freepik

تحديد جرعة المضاد الحيوي: يجب تحديد الجرعة للأطفال من قبل الطبيب بناءً على وزن الطفل والعمر ونوع العدوى وتحديد الجرعة المناسبة.

يجب تحديد الجرعة للأطفال من قبل الطبيب بناءً على وزن الطفل والعمر ونوع العدوى وتحديد الجرعة المناسبة. اتباع التعليمات: يجب على الآباء التأكد من اتباعهم للتعليمات الخاصة بإعطاء المضادات الحيوية للطفل بعناية.

يجب على الآباء التأكد من اتباعهم للتعليمات الخاصة بإعطاء المضادات الحيوية للطفل بعناية. ملاعق القياس: يُعَدُّ استخدام ملاعق القياس أو أدوات القياس المتوافرة مع الدواء أمراً ضرورياً لقياس الجرعات الدقيقة.

يُعَدُّ استخدام ملاعق القياس أو أدوات القياس المتوافرة مع الدواء أمراً ضرورياً لقياس الجرعات الدقيقة. مراقبة تعافي الطفل: يجب على الآباء مراقبة تقدم الطفل في أثناء العلاج والانتباه إلى علامات الحساسية مثل الطفح الجلدي أو الحكة أو صعوبة التنفس.

يجب على الآباء مراقبة تقدم الطفل في أثناء العلاج والانتباه إلى علامات الحساسية مثل الطفح الجلدي أو الحكة أو صعوبة التنفس. جرعة الدواء: من المهم استكمال جرعة المضادات الحيوية التي وصفها الطبيب، حتى لو تحسنت أعراض الإصابة، وهذا يساعد على منع تطور مقاومة المضادات الحيوية.

من المهم استكمال جرعة المضادات الحيوية التي وصفها الطبيب، حتى لو تحسنت أعراض الإصابة، وهذا يساعد على منع تطور مقاومة المضادات الحيوية. تاريخ الحساسية: قبل إعطاء المضادات الحيوية للطفل، أخبري الطبيب إذا كان لدى الطفل تاريخ من بعض أنواع الحساسية أو الآثار الجانبية لمضادات حيوية معينة.

قبل إعطاء المضادات الحيوية للطفل، أخبري الطبيب إذا كان لدى الطفل تاريخ من بعض أنواع الحساسية أو الآثار الجانبية لمضادات حيوية معينة. المضادات في حالات العدوى: الاستخدام غير الضروري للمضادات الحيوية أو الالتهابات الفيروسية يمكن أن يزيد من خطر مقاومة المضادات الحيوية؛ لذا استخدمي المضادات الحيوية فقط في حالات العدوى البكتيرية التي تتطلب العلاج.

الاستخدام غير الضروري للمضادات الحيوية أو الالتهابات الفيروسية يمكن أن يزيد من خطر مقاومة المضادات الحيوية؛ لذا استخدمي المضادات الحيوية فقط في حالات العدوى البكتيرية التي تتطلب العلاج. تجنب التفاعلات: أخبري الطبيب عن جميع الأدوية أو المكملات الغذائية الأخرى التي قد يتناولها طفلك لتجنب التفاعلات غير المرغوب فيها.

أنواع المضادات الحيوية للأطفال

تنقسم المضادات الحيوية إلى عدة أنواع وهي كالتالي:

البنسلين: يعمل البنسلين عن طريق منع تكوين جدران الخلايا لقتل البكتيريا. يُستخدم هذا النوع من المضادات الحيوية لعلاج التهابات الرئة والتهابات المسالك البولية والتهابات الجلد والجيوب الأنفية والأذن.

يعمل البنسلين عن طريق منع تكوين جدران الخلايا لقتل البكتيريا. يُستخدم هذا النوع من المضادات الحيوية لعلاج التهابات الرئة والتهابات المسالك البولية والتهابات الجلد والجيوب الأنفية والأذن. السيفالوسبورينات: وظيفة هذا المضاد علاج التهابات الأذن، والالتهاب الرئوي، والتهابات الأذن المتكررة، وكذلك الجيوب الأنفية

وظيفة هذا المضاد علاج التهابات الأذن، والالتهاب الرئوي، والتهابات الأذن المتكررة، وكذلك الجيوب الأنفية أمينوغليكوزيدات . يعمل مضاد الأمينوغليكوزيدات على منع البكتيريا من التكاثر عن طريق تثبيط البكتيريا من صنع البروتينات. يُستخدم هذا النوع من المضادات الحيوية بشكل عام فقط في المستشفيات لعلاج الأمراض الخطيرة لدى الأطفال، مثل تسمم الدم.

. يعمل مضاد الأمينوغليكوزيدات على منع البكتيريا من التكاثر عن طريق تثبيط البكتيريا من صنع البروتينات. يُستخدم هذا النوع من المضادات الحيوية بشكل عام فقط في المستشفيات لعلاج الأمراض الخطيرة لدى الأطفال، مثل تسمم الدم. الماكروليدات: يعمل هذا المضاد الحيوي على تخفيف السعال المصحوب بالتهاب الجيوب الأنفية والتهاب البلعوم والتهاب الشعب الهوائية.

يعمل هذا المضاد الحيوي على تخفيف السعال المصحوب بالتهاب الجيوب الأنفية والتهاب البلعوم والتهاب الشعب الهوائية. التتراسيكلين: غالباً ما يُستخدم التتراسيكلين لعلاج الالتهابات مثل حب الشباب والحمى الوردية "الاحمرار والبثور على الوجه".

غالباً ما يُستخدم التتراسيكلين لعلاج الالتهابات مثل حب الشباب والحمى الوردية "الاحمرار والبثور على الوجه". الفلوروكينولون: يعمل هذا النوع من المضادات الحيوية على قتل البكتيريا عن طريق منعها من تكوين الحمض النووي ويُستخدم بشكل عام لعلاج التهابات المسالك البولية والتهابات الجهاز التنفسي.

يعمل هذا النوع من المضادات الحيوية على قتل البكتيريا عن طريق منعها من تكوين الحمض النووي ويُستخدم بشكل عام لعلاج التهابات المسالك البولية والتهابات الجهاز التنفسي. السلفوناميدات: تعمل المضادات الحيوية السلفوناميدية عن طريق تثبيط الإنزيمات التي تحتاجها البكتيريا لتكوين حمض الفوليك. تُستخدم السلفوناميدات لعلاج الحالات المختلفة الناتجة عن الالتهابات البكتيرية، مثل التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي والتهابات العين أو الأذن والتهاب السحايا الجرثومي.

قد يهمكِ الاطلاع على هذه الشروط قبل إعطاء الدواء لطفلك!

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.