شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب تدفعك إلى مضغ أوراق الجوافة.. عناصر غذائية لا يجب تجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

أوراق الجوافة، تعتبر مصدرا قويا للفوائد الصحية، فهي مليئة بمضادات الأكسدة والفيتامينات والخصائص المضادة للالتهابات، فمع لجوء الناس إلى العلاجات الطبيعية لتحسين صحتهم، اكتسبت أوراق الجوافة شهرة كبيرة لإمكاناتها العلاجية، وذلك وفقا لموقع indianexpress..

العناصر الغذائية الموجودة في أوراق الجوافة

أوراق الجوافة مصدر غني بالعديد من الفيتامينات المهمة والمركبات النشطة بيولوجيًا التي تحدد أيضًا أهميتها في التغذية، فهي واحدة من أغنى مصادر فيتامين سي المفيد لوظيفة المناعة وصحة الجلد، وفيتامين ب، مفيد لعملية التمثيل الغذائي للطاقة والصحة الإدراكية، بالإضافة إلى الفيتامينات، تعد أوراق الجوافة مصدرًا جيدًا للمعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد، و تلعب هذه العناصر الغذائية دورًا في صحة العظام ووظائف الجهاز القلبي الوعائي.

كما أن أوراق الجوافة غنية بالمركبات المتعددة الفينول مثل الكيرسيتين والكاتشين وحمض الجاليك، والتي تشتهر بخصائصها المضادة للأكسدة القوية التي تخفف من الإجهاد التأكسدي والالتهابات، كما أن الخصائص المضادة للميكروبات والمضادة للالتهابات لهذه المركبات تجعل أوراق الجوافة غذاءً مفيدًا للصحة العامة.

6 فوائد لمضغ ورق الجوافة يوميا

يمكن أن يوفر مضغ أوراق الجوافة يوميًا العديد من الفوائد الصحية نظرًا لقيمتها الغذائية الغنية وخصائصها الطبية، وفيما يلي 6 فوائد ومنها:

- تمتلك أوراق الجوافة خصائص مضادة للبكتيريا ومحتوى عالي من الألياف، مما يعزز صحة الأمعاء ويخفف الإمساك ويحسن الهضم بشكل عام.

- تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم ، مما يجعلها مفيدة للأشخاص المصابين بمرض السكري أو المعرضين لخطر الإصابة به، من خلال منع حدوث ارتفاعات كبيرة في نسبة السكر في الدم بعد الوجبات.

- تعمل أوراق الجوافة على تقوية جهاز المناعة، مما يساعد الجسم على محاربة العدوى والأمراض بشكل أكثر فعالية بفضل مضادات الأكسدة العالية ومستويات فيتامين سي.

- يمكن لأوراق الجوافة أن تخفض نسبة الكوليسترول السيئ (LDL) مع رفع نسبة الكوليسترول الجيد (HDL)، وبالتالي تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

- قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في أوراق الجوافة على تحييد الجذور الحرة، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان عن طريق منع تلف الخلايا.

- تخفيف تقلصات الدورة الشهرية بشكل أكثر فعالية من بعض مسكنات الألم التقليدية، مما يوفر راحة طبيعية للنساء اللاتي يعانين من عسر الطمث.