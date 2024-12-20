استشاري: تنظيف الأنف باستخدام الماء والملح يحسن من وظيفة مستقبلات حاسة الشم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال د. صالح الدمّاس -استشاري الأمراض الباطنية والصدرية – إن تنظيف الأنف باستخدام الماء والملح أو الاستنشاق خلال الوضوء يحسن من وظيفة مستقبلات حاسة الشم.

وأضاف خلال حديثه في برنامج ياهلا عبر قناة روتانا خليجية، أن أسباب فقدان حاسة الشم لوقت قصير عادة حميدة وتكون موضعية داخل الأنف، أما الفقدان طويل المدى أو المستمر دون أعراض بالجيوب الأنفية أو الأنف من المهم جدا وقتها التوجه إلى الطبيب.

وتابع: فقدان حاسة الشم في معظم الأحيان يكون مشكلة عابرة ومؤقتة بسبب الالتهابات الفيروسية الحادة كالزكام ونزلات البرد.

وذكر: ‏الماء والملح نوصي به كأطباء بشكل كبير جدا لتنظيف الأنسجة والأغشية المخاطية للأنف خاصة للمصابين بالتحسس المزمن.

https://x.com/YaHalaShow/status/1869809040051605901?t=4IXtbELfOIIjh_loJaCNfA&s=19

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