تجمع الرياض الصحي الثاني يحتفي بتخريج 327 متدربًا ومتدربة من برنامج امتياز التمريض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظم تجمع الرياض الصحي الثاني حفل تخريج دفعة امتياز التمريض لعام 2023 – 2024، بواقع 327 خريجًا وخريجة من 20 جامعة وكلية من مختلف مناطق المملكة، وذلك بالقاعة الكبرى بمدينة الملك فهد الطبية.

ويهدف برنامج امتياز التمريض ويمتد عامًا كاملًا، إلى تأهيل الكوادر الوطنية في مجال التمريض من خلال التدريب العملي في عدد من المكونات الصحية للتجمع، ومنها مدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى الأمير محمد، ومستشفى اليمامة، ومستشفى الملك خالد بالمجمعة، ومستشفى الزلفي العام.

ويأتي البرنامج ضمن جهود التجمع في تطوير المهارات الصحية المتقدمة ودعم الكفاءات الوطنية لتلبية احتياجات القطاع الصحي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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