شكرا لقرائتكم خبر عن بدأ فى ألمانيا.. كل ما تريد معرفته عن متحور كورونا الجديد فى 6 إجابات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الفنانة تيسير فهمي مؤخرا إصابتها بمتحور كورونا الجديد، واصفة إياه بـ "الشرس"، وخلال هذا التقرير نتعرف على كل ما يخص هذا المتحور وفقا لموقعي “ و time of india”bbc "XEC".

متى ظهر متحور كورونا الجديد “XEC”؟

تم التعرف على متحور XEC في ألمانيا في يونيو الماضى، ثم ظهرت حالات أخرى منه في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والدنمارك وعدة دول أخرى.

ما هو متحور كورونا الجديد “XEC”؟

المتحور هو نوع من متحورات كورونا وخاصة أوميكرون و الفيروس يحمل بعض الطفرات الجديدة التي قد تساعده على الانتشار سريعا في الطقس البارد، على الرغم من أن اللقاحات لا تزال قادرة على المساعدة في منع الحالات الشديدة.

هل لقاحات كورونا توفر الحماية ضد المتحور الجديد “XEC”؟

قال البروفيسور فرانسوا بالوكس، مدير معهد علم الوراثة في جامعة لندن، إنه على الرغم من أن XEC تتمتع "بميزة انتقال طفيفة" مقارنة بالسلالات الأخرى الحديثة من كورونا، إلا أن اللقاحات لا تزال توفر حماية جيدة.

ما هي أعراض متحور كورونا XEC وهل تشبه أعراض نزلات البرد؟

أعراض متحور كورونا الجديد هي:

- ارتفاع درجات حرارة الجسم.

- تكسير في الجسم.

- الإرهاق والتعب.

- السعال.

- التهاب الحلق.

بعد الإصابة بالمتحور الجديد متي يبدأ الجسم بالتعافي؟

يشعر معظم الأشخاص بالتحسن خلال أسبوعين فأكثر لدي البعض المصابين بالأمراض المزمنة، وأصحاب المناعة الضعيفة والكبار في السن.

كيف يمكننا الوقاية من متحور كورونا الجديد “XEC”؟

هناك العديد من الممارسات التي يجب القيام بها للحماية من متحور كورونا الجديد، ومنها:

- ارتداء الكمامة وخاصة في الأماكن المزدحمة.

- حافظ على التباعد الاجتماعى خاصة إذا كان المكان به شخص مريض.

- اتبع تقنية نظافة اليدين الجيدة.

- في حالة الشعور بأعراض يجب الجلوس في المنزل حتي لا تكون سببا في إصابة أشخاص آخرين.

