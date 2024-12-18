شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة تيسير فهمى بكورونا.. أعراض المتحور الجديد XEC وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الفنانة تيسير فهمي إصابتها بمتحور كورونا الجديد "XEC"، وسبق وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك قائلة "المتحور شرس"، وسرعان ما استقبلت الفنانة تيسير فهمى عددا كبيرا من التعليقات التي تمنت لها الشفاء العاجل من متحور كورونا الجديد.

ووفقا لتقرير موقع " bbc"، تم التعرف على متحور XEC في ألمانيا في يونيو الماضى، ثم ظهرت حالات أخرى منه في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والدنمارك وعدة دول أخرى.ويقول الخبراء إن الفيروس يحمل بعض الطفرات الجديدة التي قد تساعده على الانتشار سريعا في الطقس البارد، على الرغم من أن اللقاحات لا تزال قادرة على المساعدة في منع الحالات الشديدة.

تم تحديث اللقاحات لتتناسب بشكل أفضل مع المتغيرات الحديثة، على الرغم من عدم وجود XEC، الذي ظهر من المتغيرات الفرعية السابقة لـ Omicron.

وقال البروفيسور فرانسوا بالوكس، مدير معهد علم الوراثة في جامعة لندن، إنه على الرغم من أن XEC تتمتع "بميزة انتقال طفيفة" مقارنة بالسلالات الأخرى الحديثة من كورونا، إلا أن اللقاحات لا تزال توفر حماية جيدة، ويقول إنه من الممكن أن يصبح XEC هو النوع الفرعي المهيمن خلال فصل الشتاء.

ما هي أعراض متحور كورونا XEC ؟

يُعتقد أن أعراض متحور كورونا الجديد هي نفس أعراض البرد أو الأنفلونزا كما كانت من قبل:

درجة حرارة عالية

أوجاع بالجسم

الشعور بالتعب

السعال

التهاب الحلق

يشعر معظم الأشخاص بالتحسن خلال أسابيع قليلة من الإصابة بكورونا، لكن التعافي قد يستغرق وقتًا أطول.

الوقاية من متحور كورونا الجديد

تنص مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية والوقاية منها CDC على أفضل الممارسات للوقاية وتجنب التعرض للفيروس ومتغيراته:

1. ارتداء القناع في الأماكن المزدحمة وعند انخفاض دراجات الحرارة.

2. حافظ على التباعد الاجتماعى خاصة إذا كان المكان به شخص مريض.

3. اتبع تقنية نظافة اليدين الجيدة (اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل خاصة بعد التواجد في مكان عام، أو بعد نفخ أنفك أو السعال أو العطس، إذا لم يكن الصابون والماء متاحين بسهولة، فاستخدم معقم اليدين الذي يحتوي على 60% كحول على الأقل.