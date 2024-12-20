شكرا لقرائتكم خبر عن للمدرسين وأولياء الأمور.. علامات ظاهرة لاضطرابات التعلم عند الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

صعوبات التعلم من أكثر المشكلات التى تواجه الكثير من الأمهات مع أبنائهم، وغالبًا ما يكون المعلمون أول من يلاحظ أن الطفل يعاني من اضطراب التعلم، في بعض الأحيان تكون العلامات سهلة الاكتشاف، مثل الطالب الذي يتأخر كثيرًا في القراءة، أو الطفل الذي يعمل بجد ولكنه يستمر في الرسوب في الاختبارات، ولكن في بعض الأحيان تكون العلامات أصعب في الاكتشاف، وهذا قد يعني أن الأطفال الذين يحتاجون إلى المساعدة لا يحصلون عليها، وفقا لما نشره موقع childmind.

وغالبًا ما يعاني الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم من فجوة كبيرة بين ما يبدو أنهم قادرون على القيام به وما هم قادرون عليه بالفعل، على سبيل المثال، الطالب الذي يكتب مقالات رائعة، ولكنه بالكاد يستطيع القيام بمهام الرياضيات الأساسية، أو الطفل الذي يعطي إجابات رائعة في الفصل ولكنه لا يستطيع تدوين أفكاره على الورق.

تشمل العلامات الشائعة:

صعوبة التركيز.

عدم إنجاز الواجبات المنزلية في الوقت المحدد - أو عدم إنجازها على الإطلاق.

الرسوب في الاختبارات بشكل مستمر.

إذا بدا الطالب خجولاً ـ لا يتحدث في الفصل أو يجلس في الصف الخلفي ـ فقد يكون يحاول إخفاء مشكلة في التعلم، وقد يفعل أطفال آخرون العكس، فيتصرفون بطريقة تهدف إلى صرف الانتباه عن الصعوبات أو يتظاهرون بعدم الاهتمام بالمدرسة.

قد يتغيب الأطفال عن الحصص الدراسية أو يتغيبون عن المدرسة أو يمرضون أكثر من المعتاد.

علامات غير شائعة لاضطراب التعلم عند الطفلعدم الارتقاء إلى مستوى إمكاناتهم

إذا لاحظت أن الطالب لا يحصل على درجة النجاح سواء في مادة معينة أو في أدائه المدرسي العام، فقد يكون ذلك علامة على أنه يعاني من اضطراب التعلم.

الكسل وقت المذاكرة

قد تلاحظ كسل طفلك أثناء وقت الدراسة أو المذاكرة، قد تكون علامة غير شائعة لمشاكل التعلم



الواجبات المنزلية المفقودة

غالبًا ما يواجه الطلاب الذين يعانون من اضطرابات التعلم صعوبة في إنجاز واجباتهم المنزلية في الوقت المحدد - أو على الإطلاق. تحدث مشكلات أداء الواجبات المنزلية لعدد من الأسباب.

مشاكل التوقيت

غالبًا ما يواجه الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم صعوبة في إدارة الوقت والانتقالات والتنظيم، ويمكن أن تتسبب مشكلات التوقيت هذه في حدوث مشكلات في المدرسة والمنزل.