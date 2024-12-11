شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ تغذية يحذر من تناول المزيد من المكملات الغذائية دون الرجوع للطبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز القومى للبحوث نشرة طبية للدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث تتضمن الفوائد الغذائية والصحية للمكملات الغذائية.

وأوضحت النشرة الطبية، أن المكملات الغذائية هى منتجات تهدف إلى تدعيم النظام الغذائى أو الوجبة الغذائية بالعناصر الغذائية الأساسية التى تكون غير مكتملة فى الوجبة الغذائية التى يتم تناولها، حيث تحتوى هذه المنتجات على مكون واحد أو أكثر من المكونات الغذائية الأخرى وتشمل:

- الفيتامينات (سواء الفيتامينات القابلة للذوبان فى الدهون ( فيتامينات أ، د، هاء، كيه)، يمتص الجسم هذه الفيتامينات بسهولة أكبر فى وجود الدهون الغذائية ويتم تخزينها فى الجسم.

النوع الثانى من الفيتامينات وهى القابلة للذوبان فى الماء (مجموعة فيتامينات (ب) وهى مهمة لكبار السن، وفيتامين (ج) المهم لتدعيم جهاز المناعة فى الجسم وهذه الفيتامينات لاتخزن فى الجسم).

- الأملاح المعدنية (مثل الحديد والكالسيوم والماغنسيوم والزنك) والأعشاب (مثل الزنجبيل) والبروبيوتيك والأحماض الأمينية والمركبات النباتية (مثل الكافيين والكركمين) والأحماض الدهنية الأساسية (أوميجا-3) وبعض المستحضرات الغذائية التى لها فوائد صحية.

وتابعت النشرة الطبية، تصنف هيئة الغذاء والدواء الأمريكية المكملات الغذائية على إنها غذاء وليست دواء، حيث تعتبر المكملات الغذائية مجموعة فرعية من المنتجات الغذائية وليست دواء وتختلف أشكال وصور المكملات الغذائية فقد تكون على صورة أقراص مثل أقراص الثوم أو كبسولات، مثل كبسولات زيت السمك، المهم لصحة القلب والأوعية الدموية أو مواد هلامية أو مساحيق أو سوائل مثل أنواع معينة من مشروبات الطاقة.

-هناك حالات تجد صعوبة في الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجونها من خلال النظام الغذائي وحده أو الوجبة الغذائية، ففى هذه الحالات يمكن الاستفادة من المكملات الغذائية، ومن امثلة ذلك:

- كبار السن الذين يعانون من سوء التغذية ولا يحصلون على ما يكفيهم من الغذاء.

- فى حالة الأشخاص الذين يعانون من صعوبة فى امتصاص العناصر الغذائية كما فى حالة مرض الكلى المزمن، ومن يخضعون لغسيل الكلى.

- فى حالة اتباع نظام غذائي معين مثل النظام الغذائى النباتى، وعدم تناول اللحوم، وعدم الحصول على ما يكفي من الحديد.

-يجب عدم تناول المكملات الغذائية فى حالة تناول وجبات غذائية صحية متوازنة وإذا لم يكن هناك حاجة إليها. فيتم تناولها عن طريق الإشراف الطبى لأنه قد تحدث أضرار نتيجة تناول المزيد من المكملات الغذائية دون الرجوع الى الطبيب كما يمكن أن يحدث تفاعل بين بعض المكملات الغذائية مع الأدوية، مما يسبب ضررا أو تقل فعالية الادوية. كما يجب على الرياضيين ومرتادى صالات الجيم أن يكون تناولهم للمكملات الغذائية تحت إشراف طبى وغذائى من أطباء ومتخصصين فى التغذية.