شكرا لقرائتكم خبر عن المشروب الرسمى لفترة الامتحانات.. كوب من الطاقة والتركيز والانتباه والان مع تفاصيل الخبر

فى موسم الامتحانات على الطالب أن يتخير الأكلات والمشروبات الصحية والالتزام بنظام غذائى صحى كى يتمتع بالنشاط والقوة والحيوية، وعلى كل أم أن تساعد ابنها الطالب على اختيار خيارات غذائية صحية للاستفادة القصوى منها ومن فوائدها.

ووفقا لتقرير نشر فى موقع venxpress هناك الكثير من المشروبات التى يمكن أن تمد الطلاب بالطاقة والحيوية والنشاط والمزيد من التركيز وصحة الدماغ، ولعل من أهمها وأشهرها هو عصير الموز الطبيعى دون إضافات.

فوائد عصير الموز الطبيعى

يعزز الموز من فيتامين ب 6 الضرورى والهام للأعصاب وصحة الدماغ وسلامة الجسم.

يعزز عصير الموز من الفيتامينات التى تعزز من إنتاج السيروتونين فى المخ وبالتالى يشعر الطالب بالراحة والهدوء دون الشعور بالتوتر والقلق الذى يسبق الامتحانات

الموز يعزز من جهاز المناعة ويحسن من دفاعات الجسم ضد المرض، وبالتالى يقى الطالب من الإصابة بالأمراض ومن الشعور بالوهن والضعف العام

الموز غنى بمضادات الأكسدة مما يجعل الطالب يشعر بالنشاط والحيوية وعدم الرغبة فى الكسل أو النوم

الموز مصدر رائع للكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والمنجنيز والمغنيسيوم والفسفور، وبالتالى فهى مجموعة من العناصر والفيتامينات التى يحتاجها جسم الطالب فى بداية يومه لتعزيز الطاقة والنشاط والشعور بالحيوية والقوة

يحتوى على فيتامين ج الذى يعزز صحة الجسم وصحة الدماغ

المغنيسيوم الذى يحتوى عليه الموز يحسن من الحالة المزاجية وحالة الدماغ بشكل كبير، وبالتالى يقلل من الشعور بالتوتر والقلق والاضطرابات المصاحبة للامتحانات

يعزز الموز من نسب البوتاسيوم وبالتالى يحسن من الوظائف الإدراكية من تذكر وفهم واستيعاب

يحسن الموز الذى يحتوى على المغنيسيوم والبوتاسيوم والمنجنيز من دورة النوم وبالتالى يتمكن الطالب من النوم بأريحية

يحتوى الموز على كمية عالية من التريبتوفان، هذا الحمض الأمينى الهام الذى يعمل على تنظيم النواقل العصبية وتنظيم المزاج ويشعر معها الطالب بالهدوء ويمكنه السيطرة على التوتر والقلق كما أنه يشعر بهدوء الدماغ وهدوء الافكار، ويشعر معها بالراحة العامة

يحتوى الموز على ما يعادل أكثر من جرام من البروتين والألياف الغذائية والكربوهيدرات الصحية والسعرات الحرارية أيضا، فهو لا يخل بأى نظام غذائى بل على العكس يعزز من نجاح الأنظمة الغذائية

يمنع اضطرابات المعدة المتوقعه التى تصيب الطلاب نتيجة التوتر