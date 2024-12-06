5 علامات للهضم الصحي عند الرضع والأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2024 07:23 صباحاً - تزيد اضطرابات الجهاز الهضمي، من انزعاج طفلك بسهولةوذلك بسبب ظهور العديد من الأعراض مثل آلام المعدة والغثيان وصعوبة التبرز والإسهال والقيء وقد ترتبط اضطرابات الجهاز الهضمي أيضاً بصحة الجهاز المناعي لطفلك، لذلك إذا لم يتم الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي للأطفال بشكل جيد، فقد يصبحون أكثر عرضةً للإصابة بالعديد من الأمراض.

على الجانب الآخر يجب الانتباه لصحة الجهاز الهضمي للطفل الرضيع مع بلوغه عمر 6 أشهر، من خلال التأكد من نظافة الطعام، وتجنُّب الإفراط في تناول السكريات أو ملح الطعام. إليك وفقاً لموقع "webmd" علامات للهضم الصحي عند الرضع والأطفال.

توازن عدد البكتيريا في الأمعاء

قدمي لطفلك الأطعمة التي تحتوي على بكتيريا نافعة مثل الزبادي - الصورة من موقع AdobeStock

تتأثر صحة الجهاز الهضمي للطفل بالميكروبات الموجودة على شكل بكتيريا والتي تعيش في الأمعاء، وقد يكون العدد المتوازن من البكتيريا النافعةوالضارة علامة على الهضم الصحي عند الرضع والأطفال ويُعد البريبايوتك نوعاً من البكتيريا النافعة التي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي ويمكنك التأكد من أن طفلك لديه أعداد كافية من هذه البكتيريامن خلال تقديم بعض الأطعمة الغنية بها، مثل الزبادي والكفير والخضروات المخمرة، فمن المهم للوالدين دعم توازن البكتيريا في الأمعاء خلال فترة نمو وتطور طفلهما الصغير.

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حركات الأمعاء منتظمة

عندما يعمل الجهاز الهضمي بشكل طبيعي، سيكون الجسم قادراً على هضم العناصر الغذائية التي تدخل عن طريق الطعام بشكل صحيح.

يمكن أن تشمل خصائص الهضم الصحي عند الرضع والأطفال عادات التبرز المنتظمة وعدم وجود اضطرابات في الجهاز الهضمي، فعندما يتمكن الطفل من التبرز بانتظام، فهذا يعني أن الجسم سيتخلص بسهولة أكبر من فضلات الطعام على شكل براز مما يساعد على منع اضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى التي يمكن أن يعاني منها الأطفال، مثل التهاب القولون، ومرض الجزر المعدي المريئي (GERD)، وردود الفعل التحسسية.

شهية جيدة

يمكن أن تكون الشهية الجيدة علامة على الهضم الصحي - الصورة من موقع AdobeStock

ليس من الغريب أن يمر الأطفال والرضع بفترات لا يرغبون فيها في تناول الطعام وهذه الحالة شائعة جداً عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1-5 سنوات ولا داعي للقلق.

ومع ذلك، إذا كان طفلك لا يرغب في تناول الطعام باستمرار، فأنت بحاجة إلى التعامل مع الأمر، ومن المعروف أن اضطرابات الجهاز الهضمي هي السبب وراء عدم وجود شهية لدى الأطفال، وذلك لأن الهضم غير الصحي يمكن أن يسبب أعراضاً مختلفةً تجعل الأطفال يشعرون بعدم الارتياح ونتيجة لذلك، يرفضون تناول الطعام.

لذلك، يمكن أن تكون الشهية الجيدة علامة على الهضم الصحي عند الرضع والأطفال.

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أهمية الهضم الصحي عند الرضع والأطفال

من المعروف أن الجهاز الهضمي السليم يلعب دوراً مهماً في الحفاظ على الصحة العامة للأطفال، عقلياً وجسدياً فمن خلال الحفاظ على صحة جيدة، يمكن لطفلك أيضاً أن يتمتع بحماية أكبر من مخاطر الأمراض وأعراضها التي قد يتعرض لها الرضع والأطفال والتي يمكن أن تشمل ما يلي.

ألم المعدة.

فقر الدم.

سوء التغذية.

امتصاص العناصر الغذائية أقل من الطبيعي.

انخفاض القدرة على التحمل.

صعوبة في النوم.

التغيرات في (المزاج).

الدوخة والتعب.

من المؤكد أن الأعراض السابقة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الرضع والأطفال في القيام بأنشطتهم اليومية.

طرق للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي للطفل

تناول الألياف

تأكدي من تلبية احتياجات طفلك من الألياف لعمره حيث يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1-3 سنوات إلى حوالي 16 جراماً من الألياف يومياً، ويحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4-6 سنوات إلى حوالي 22 جراماً من الألياف يومياً. يمكنك تلبية احتياجات طفلك من الألياف من خلال تقديم الأطعمة الغنية بالألياف مثل التفاح والحبوب والكمثرى والفاصوليا الحمراء والجزر والزبادي.

تناول السوائل

يجب على الأم عدم إغفال تقديم كمية كافية من السوائل لطفلها، وذلك لأن الماء يُعد مفيداً لصحة الجهاز الهضمي والمساعدة في إذابة المعادن والمواد المغذية في الطعام وتليين البراز، إضافة إلى أن تناول الطفل لكمية كافية من السوائل يمكن أن يمنع إصابة طفلك بالإمساك.

تجنب الوجبات الجاهزة

عليك أيضاً التأكد من أن طفلك يتناول طعاماً صحياً وتجنبي تقديم الوجبات الجاهزة أو السريعة، لأنها لا تحتوي على العناصر الغذائية الكافية لاحتياجات طفلك.

الحليب المناسب

يُوصى بشدة بإعطاء الحليب الاصطناعي للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن سنة واحدة. ومع ذلك، يجب أن تكونين حذرةً عند الاختيار لأنه يجب أن يحتوي الحليب على زيت السمك لغناه بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تلعب دوراً مهماً في وظائف الجسم المختلفة، كما يمكن لمحتوى أوميغا 6 في زيت السمك أيضاً أن يدعم النمو والنمو العقلي للأطفال.

تأكدي أيضاً من أن الحليب الذي تختارينه لطفلك يحتوي على البريبايوتك التي تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي لطفلك عن طريق الحفاظ على البكتيريا الجيدة التي تعيش في الأمعاء.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.