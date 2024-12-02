أنشطة ممتعة للاحتفال باليوم الوطني الإماراتي 2024 مع الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:19 صباحاً - تحتفل دولة الإمارات يوم 2 ديسمبر من كل عام بعيدها الوطني وذكرى قيام الاتحاد عام 1971، ويعد ذلك اليوم فرصة مثالية للاستمتاع بالعديد من الفعاليات المميزة.

يُقدّم اليوم الوطني الإماراتي في نسخته الـ 53 تجربة مليئة بالوحدة والثقافة والفخر الوطني. تتنوع الفعاليات لتناسب جميع الأعمار والاهتمامات، وتشمل عروض الألعاب النارية، والأنشطة العائلية، والعروض الثقافية، وتُزين السيارات، وفي مثل هذا اليوم قد تقع على عاتقنا مسؤولية تعريف الأطفال بتاريخ البلاد وأنشطتها وللقيام بذلك، يمكن القيام بالعديد من الأنشطة مع طفلك. فيما يلي وفقاً لموقع "nurseryindubai" أنشطة متنوعة يمكنك القيام بها بصحبة طفلك للاحتفال بذلك اليوم.

رواية القصص

قراءة القصص التاريخية تبث الروح الوطنية لطفلك - الصورة من موقع Freepik

تعد مرحلة الطفولة هي المرحلة المناسبة لغرس القيم والأخلاق والبناء المعرفي والتربوي، ومن خلال قراءة القصص التاريخية والوطنية يمكنك بث الروح الوطنية والانتماء لدى طفلك، وحب الوطن والاعتزاز به والدفاع عنه، وتعزيز الارتباط به منذ نعومة الأظفار. ولجعل الأمر أكثر إثارة، يمكن للوالدين قراءة القصص بأسلوب السرد أو تمثيل، مع إشراك الأطفال في كل مشهد من القصة.

أيضاً تنظم القرية العالمية في دبي العروض الموسيقية ورقصات تقليدية تمثل التنوع الثقافي في الإمارات، وتنظم أيضاً موكباً مميزاً يضم فرقاً تراثية وخيّالة.

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طهي الطعام وتناوله معاً

يعد الطبخ من أهم الأنشطة التي يمكن لجميع أفراد الأسرة المشاركة فيها، ويمكنك تناول الطعام مع أسرتك واختيار قائمة الطعام التي تنال إعجاب جميع أفراد الأسرة أو الأطعمة الشعبية الإماراتية التي تتميز بمذاقها وقيمتها الغذائية ورمزيتها التاريخية. مثل "الهريس" و"خبز الرقاق" و"اللقيمات" و"الخميرة" و"البثيث" و"المدبس". لذا احرصي على أن تكون مائدتك عامرة بأطيب الطعام التراثي والشعبي في اليوم الوطني الإماراتي للتعبير عن الفخر والتمسك بالتاريخ والعادات ليتوارثها جيلاً بعد جيل ولتعزيز تداولها بين جيل النشء.

الألعاب النارية

يمكنك ممارسة الألعاب النارية، فهي من أفضل الأنشطة الترفيهية للأطفال أو المراهقين في عائلتك، حتى لا يشعروا بالملل ويصابون بنوبات الغضب على الرغم من أنها تستهدف الأطفال، إلا أن هذه اللعبة في الواقع محفوفة بالمخاطر للغاية لأنها مرتبطة بالنار. لذلك، سيكون من الأفضل أن يكون هناك إشراف خاص من الوالدين عندما يقوم الأطفال بهذا النشاط، يمكن أيضاً اصطحاب أطفالك لبرج خليفة حيث يُضاء البرج بألوان العلم الإماراتي مع عرض مذهل للألعاب النارية لتجسيد روح الفخر والوحدة.

إقامة عرض أزياء

الأزياء التراثية تعد جزءاً لا يتجزأ من التراث الثقافي الإماراتي - الصورة من موقع AdobeStock

تعد إقامة عروض الأزياء من الأنشطة الترفيهية التي تضفي الحيوية على احتفالات اليوم الوطني الإماراتي، فيمكنك إقامة عرض أزياء صغير بصحبة أطفالك وبنات الإخوة والأقارب المقربين الذين ما زالوا في رياض الأطفال وحتى المدرسة الابتدائية.

يمكنك جعل الأطفال يرتدون الأزياء التراثية والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من التراث الثقافي الإماراتي، حيث تمثل تلك الأزياء تاريخاً عريقاً من التقاليد والعادات والثقافة، وبينما تنقل الأزياء التقليدية تلك القصص والتراث من جيل إلى جيل.

يمكنك أيضاً صنع أساور مصنوعة يدوياً لأطفالك وأصدقائهم المقربين، وهي طريقة مثلى للأطفال لإظهار مدى اهتمامهم بأصدقائهم المقربين وحب الوطن في الوقت نفسه.

الأغاني والأفلام الوطنية

يمكنك تشغيل الأغاني الوطنية المختلفة في المنزل مع الأصدقاء والأقارب لغرس الروح الوطنية لدى طفلك، وتعتبر أيضاً الأفلام الوطنية فعالة حيث يشاهد الأطفال التلفزيون باهتمام كبير، وإذا كان طفلك يحب مشاهدة الأفلام، فاعرضي عليه الأفلام الوطنية في اليوم الوطني الإماراتي، فهي ستساعد أطفالك على جمع ومعرفة الكثير من المعلومات عن ذلك اليوم بطريقة أفضل لأن ما يشاهده الأطفال له تأثير عميق عليهم.

زيارة الأماكن التاريخية والتراثية

لن تكون زيارة الأماكن التاريخية والتراثية مفيدة لتعليم الأطفال عن النضال من أجل الحرية فحسب، بل ستكون أيضاً فرصة عظيمة لتعزيز الروابط الأسرية، فسوف يتعلم الأطفال الكثير خلال هذه الرحلة العائلية التعليمية والممتعة، لذا يمكنك اصطحاب أطفالك للقرية التراثية في العين ومركز زايد وقلعة الجاهلي وحديقة آثار الهيلي.

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لماذا يعد الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي مهماً للأطفال؟

إن الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي ليس مجرد وسيلة لملء الوقت، بل له أيضاً العديد من الفوائد الأخرى:

زيادة الروابط العائلية : من خلال التجمع معاً يمكن لجميع أفراد الأسرة أن يكونوا أقرب ويعززوا علاقاتهم مع بعضهم البعض ومن خلال الأنشطة التي يمكن أن يمارسها الجميع.

: من خلال التجمع معاً يمكن لجميع أفراد الأسرة أن يكونوا أقرب ويعززوا علاقاتهم مع بعضهم البعض ومن خلال الأنشطة التي يمكن أن يمارسها الجميع. غرس القيم الوطنية : ومن ممارسة بعض الأنشطة، ويمكن للأطفال أيضاً التعرف إلى تاريخ نضال الأمة وأهمية تقدير حب الوطن .

: ومن ممارسة بعض الأنشطة، ويمكن للأطفال أيضاً التعرف إلى تاريخ نضال الأمة وأهمية تقدير حب الوطن . خلق ذكريات ثمينة: يمكن أن تكون الأنشطة المشتركة لحظات لا تُنسى، ولكنها ذات معنى للاحتفال باليوم العظيم للأمة.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.