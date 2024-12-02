شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تدعو المربين لترشيد استهلاك الأعلاف للحفاظ على الموارد والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر الإرشاد الزراعي إلى أهمية استخدام المعالف المصممة بعناية لمنع تساقط الأعلاف، مؤكدة أن هذه الخطوة تسهم بشكل كبير في تقليل هدر الأعلاف وتحسين كفاءة استهلاكها، خاصة عند تغذية الإبلوأشارت الوزارة إلى أن تساقط الأعلاف في المعالف غير المصممة بشكل صحيح يؤدي إلى هدر كميات كبيرة من الموارد، مما يزيد من تكاليف التربية ويؤثر على البيئة بشكل سلبي. لذلك، فإن المعالف المصممة بشكل سليم تُعد خيارًا استراتيجيًا يحقق مصلحة المربين ويعزز استدامة القطاع الزراعيتحسين الاستهالاكوأضافت الوزارة أن تحسين استهلاك الأعلاف يعود بالنفع على صحة الإبل، حيث يضمن حصولها على الكمية المناسبة من الغذاء دون فقد، مما يسهم في رفع كفاءتها الإنتاجية وتحسين نموها.كما دعت الوزارة المربين إلى الاهتمام بجودة الأعلاف وتخزينها في ظروف مناسبة للحفاظ على قيمتها الغذائيةالإرشاد الزراعي شدد أيضًا على أن الاستخدام الأمثل للموارد يعكس التزام المربين بدعم توجهات الاستدامة التي تسعى الوزارة إلى تعزيزها وفق رؤية المملكة 2030.وأكدت أن تقليل الهدر في الأعلاف لا يحقق فقط توفيرًا اقتصاديًا، بل يساهم أيضًا في الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمةودعت الوزارة المربين إلى التواصل مع الإرشاد الزراعي للحصول على استشارات وتوجيهات حول أفضل الممارسات المتعلقة بتربية الإبل وترشيد استهلاك الموارد