حمادة هلال يُشعل أجواء موسم الرّياض بحفل مميّز رغم حزنه وألمه.

أحيا الفنّان والممثّل المصريّ، حمادة هلال، حفلًا فنّيًّا في حديقة السّويدي، ضمن فعاليّات موسم الرّياض وذلك بحضور حشد جماهيريّ كبير من مختلف الجنسيّات العربيّة الذين تفاعل مع أغنيات “هلال” غناءً وتصفيقًا ورقصًا.

جاء حفل حمادة هلال بعد أيّام قليلة على وفاة والد زوجته المقرّب إلى قلبه، إذ ودّعه بألم وحزن كبيرَين لكن تعاقد “هلال” المسبق على الحفل دفعه لتنفيذ التزاماته التّعاقديّة مع الشّركة المنظّمة للأمسيّة الفنّيّة وجمهوره في آن.

وقد أضفى حمادة هلال أجواء حماسيّة وطربيّة على مدار ساعتَين من الوقت، إذ قدّم باقة من أجمل أغنياته إضافة إلى أغنيات طلبها الجمهور منه.

على صعيد آخر، بدأ حمادة هلال تصوير مشاهده ضمن الجزء الخامس من مسلسل “المدّاح” من إنتاج شركة الصّبّاح برودكشن حيث أكد المنتج صادق الصبّاح أن هذا الموسم سيكون الأخير ضمن السلسلة.

حقّق العمل نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة عالية جدًّا، خلال أربعة مواسم متتالية والجمهور على موعد مع الموسم الخامس من العمل في رمضان ٢٠٢٥ مع تطوّرات جديدة في الأحداث ونجوم جُدد انضمّت إلى فريق عمل المسلسل منها الممثّلة غادة عادل والممثّل خالد الصّاوي.

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شارك في مسلسل “المدّاح٤ أسطورة العودة”، حمادة هلال، فتحي عبد الوهّاب، بالإضافة إلى نجوم المواسم السّابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمّد عزّ وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاصّ لبعض النّجوم مثل سهر الصّايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان) ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.