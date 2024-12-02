ولدا إدي ميرفي ومارتن لورانس يفاجئان هوليوود بإعلان خطوبتهما

إدي ميرفي ومارتن لورانس أصبحا حَمَوَين رسميًّا! لأنّ ولديهما، إريك ميرفي وياسمين لورانس، مخطوبان بعد أن تقدّم إريك بطلب الزّواج في أجواء رومنسيّة جميلة.

أعلن الثّنائيّ الأخبار السّعيدة عبر إنستغرام بفيديو رائع أذاب القلوب عبر وسائل التّواصل الاجتماعيّ.

تمّ ارفاق الفيديو بعبارة “أقضي حياتي معك” لإريك بينيت، إذ التقط الفيديو اللحظة السّحريّة: غرفة مزيّنة بالشّموع وباقات الورود ممّا أدى إلى عرض إريك الصّادق. ردّة فعل ياسمين المبتهجة، إذ صرخت: “إنّها جميلة! يا إلهي”، قبل أن تقول “نعم”، تُوّج المشهد المؤثّر.

وكتب الثّنائيّ في منشوره المشترك على إنستغرام: “نحن مخطوبان!! لقد أنعم الله علينا حقًّا بالحبّ الذي يشبه القدر. لا يمكننا أن نكون أكثر حماسة لهذا الفصل التّالي”.

وقد أعرب إريك وياسمين، اللذان كشفا عن علاقتهما لأوّل مرّة في يونيو ٢٠٢١، بشكل متكرّر عن حبّهما العميق المتبادل. تحدّثت ياسمين، الممثّلة الطّموح، باعتزاز عن علاقتهما.

أدّت علاقتهما الرّومنسية أيضًا إلى مزاح مرح بين أبوَيهما الأسطوريَّين. مازح مارتن ذات مرّة ضمن برنامج “جيمي كيميل لايف”! حول جعل إيدي يدفع فاتورة الزّفاف قائلًا: “سأحاول أن أجعل إيدي يدفع ثمنها.” ردّ إيدي سريعًا مذكّرًا مارتن بالتّقاليد: “أنت تدفع. لا تحاول تغيير الأمر”.

أشاد إريك، الابن الأكبر بين أبناء إيدي العشرة، سابقًا بمارتن على تربيته ودعمه لياسمين، واصفًا إياه بـ “الأب الرّائع” وأعرب عن امتنانه لتربية مثل هذا الشّريك “الجميل والقويّ والرّحيم”.

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