الامارات | رسائل حب من دول الخليج إلى الإمارات في يومها الوطني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر وسم "اليوم الوطني الإماراتي الـ 53" قائمة المواضيع الأكثر تفاعلا، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول الخليج، ودول عربية أخرى، كمصر ولبنان.

وتفاعل مواطنون من دول الخليج مع وسم #اليوم_الوطني_الاماراتي_53، معبرين من خلاله عن حبهم لدولة الإمارات حكومة وشعبا، وتمنوا لها دوام الأمن والامان والرفاه والازدهار.

وفاض موقع "إكس"، من خلال الوسم، بعبارات تهنئة كثيرة للإمارات بمناسبة أعيادها الوطنية، وبرسائل مفعمة بأصدق معاني الأخوة والمحبة، من دول الخليج إلى الإمارات.

رسائل من الشعب السعودي إلى الإمارات

أكد مواطنون سعوديون على أن الإمارات والسعودية وطن واحد، وأن السعودي إماراتي والإماراتي سعودي، وعلى انهم سيبقون جنبا إلى جنب دائما وأبدا.

وقال الدكتوررة يمام: ": حبي للإمارات قديم جدا، هي أول دولة أزورها في حياتي.. لم أعلم أن حب الوطن الأول(السعودية)قد يزيد وينمو ويتسلل لأعماق تنشئ معن ىأخر للوطن، وأن هناك معنى للخليج،وطن واحد.. فعلا الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي..

دام عز الأمارات، عزكم عزنا

وكل عام و خليجنا بخير".

وقال القصاب: "أنا مدري إذا باقي كلام وما انكتب فيكم

وعلى كثر الكلام اللي اِنكتب فيكم تراه شوي

يا شعبٍ كل ما مالت خطاوينا لـ أراضيكم

لقينا كل حب ، وكل ودّ .. بـ كل بيت ، وحي

توفّقتم بـ فضل الحيّ ثم بـ طهر أمانيكم

وخذيتم كل مجد وكل صيت وما تركتم شيء".

وقال المتابعة نجد: "حبيبة الدنيا ياكل الامارات