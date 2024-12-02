تحرك "مقلق".. البحرية الفلبينية ترصد غواصة هجومية روسية قبالة سواحلها

الدمام - شريف احمد - أعلن سلاح البحرية الفلبينية، عن رصد غواصة هجومية روسية قبالة السواحل الفيليبينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، بحسب ما أعلن الاثنين، في تطوّر وصفه الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس بـ"المقلق جدا".

وأفاد الجيش الفلبيني بأن الغواصة من طراز "يو إف إيه 490" رُصدت على بعد 148 كيلومترا غرب كيب كالافايت الخميس.

وقال ماركوس للصحفيين إن "أي دخول إلى بحر الفلبين الغربي، إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لنا.. هو أمر مقلق جدا".أرسلت الفلبين طائرة وسفينة حربية باتّجاه الغواصة، حيث قال أفراد الطاقم إنهم ينتظرون تحسن أحوال الطقس قبل استكمال رحلتهم إلى فلاديفوستوك، بحسب ما جاء في بيان سلاح البحرية الفيليبيني الاثنين.وقال الناطق باسم سلاح البحرية في بحر الصين الجنوبي روي فنسنت ترينيداد إن الحادثة "ليست مقلقة. لكننا تفاجأنا لأن هذه غواصة فريدة جدا".والغواصة البالغ طولها 74 مترا مزودة بنظام صاروخي يبلغ مداه 12 ألف كيلومتر، بحسب وكالة "تاس" الإخبارية الرسمية.وأفاد ترينيداد بأن الغواصة شوهدت آخر مرة في المياه الفلبينية الأحد.ولم ترد السفارة الروسية في مانيلا ووزارة الخارجية الفلبينية فورا على طلبات فرانس برس الحصول على تعليق.