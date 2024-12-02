شكرا لقرائتكم خبر عن بارتفاع سنوي 9%.. 1.34 تريليون ريال قيمة قروض الأفراد من المصارف والان نبدء بالتفاصيل

قروض الأفراد

الدمام - شريف احمد - تصدرت قروض الأفراد الائتمان المصرفي، الممنوح حسب النشاط الاقتصادي في السعودية خلال شهر أكتوبر بقيمة 1.341 تريليون ريال.ووفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" ارتفعت قروض الأفراد للائتمان المصرفي على أساس سنوي بنسبة 8.9%، مقارنة بـ1.231 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

بحسب النشرة ارتفعت قروض الأفراد على أساس شهري بنسبة 1.1%، في أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 1.304 تريليون ريال في شهر سبتمبر 2024.

الصناعات التحويلية

التعدين والمناجم

القروض العقاريةوجاء في المرتبة الثانية الأنشطة العقارية، بائتمان مصرفي قدره 312.965 مليار ريال، مرتفعا على أساس سنوي وشهري بنسبة 27.4%، و0.7% على التوالي.وفي المرتبة الثالثة جاء نشاط تجارة الجملة والتجزئة، بائتمان مصرفي قدره 200.629 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 9.1% على أساس سنوي، فيما ارتفع بنسبة 0.6% على أساس شهري.وجاء في المرتبة الرابعة نشاط الصناعات التحويلية، بائتمان مصرفي قدره 180.047 مليار ريال، مرتفعا على أساس سنوي وشهري، بنسبة 5.6%، و0.1% على التوالي.وفي المرتبة الخامسة جاء نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بائتمان مصرفي قدره 174.572 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 29.7% على أساس سنوي، في حين ارتفع بنسبة 1.7% على أساس شهري.وبحسب النشرة جاء في المرتبة السادسة نشاط التشييد بائتمان مصرفي قدره، 122.423 مليار ريال، منخفضا بنسبة 3.2% على أساس سنوي، بينما تراجع بنسبة 10.2% على أساس شهري في أكتوبر الماضي.وجاء نشاط الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في المرتبة السابعة بائتمان مصرفي قدره، 121.449 مليار ريال، مرتفعا على أساس سنوي وشهري بنسبة 13.8%، و2.9% على التوالي.وسجل الائتمان المصرفي الممنوح لنشاط التعدين والمناجم 50.757 مليار ريال، مرتفعا على أساس سنوي وشهري بنسبة 14.9%، و2.5% على التوالي.وبلغ الائتمان المصرفي الممنوح لنشاط النقل والتخزين، 52.197 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 8.9% على أساس سنوي، بينما ارتفع بنسبة 5.2% على أساس شهري في أكتوبر الماضي.وسجل الائتمان المصرفي الممنوح لنشاط الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 38.999 مليار ريال، فيما حصلت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية على ائتمان مصرفي في أكتوبر الماضي، قدره، 38.545 مليار يال.وبلغ نشاط المعلومات والاتصالات 27.820 مليار ريال، فيما بلغ الائتمان المصرفي الممنوح لأنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي 21.202 مليار ريال، بينما بلغ الائتمان المصرفي للزراعة والغابات وصيد الأسماك 9.452 مليار ريال.وأفادت النشرة بأن نشاط التعليم حصل على ائتمان مصرفي قدره 7.469 مليار ريال، في حين حصلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية على 8.274 مليار ريال.