شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تقترب من ختام عام قياسي وبدء سنة كبيرة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

2024: مكاسب استثنائية للأسهم

عوامل دفعت الأسهم في 2024

توقعات 2025: استمرار زخم الأسهم

مخاطر محتملة بأسواق الأسهم

- تصاعد التوترات الجيوسياسية في آسيا والشرق الأوسط.

- احتمالية ركود اقتصادي عالمي إذا تراجعت معدلات النمو في الصين وأوروبا.

- تداعيات التشريعات التنظيمية الجديدة على قطاع التكنولوجيا.

الدمام - شريف احمد - مع اقتراب نهاية عام 2024، تسجل الأسواق الأمريكية عامًا قياسيًا جديدًا على وقع ارتفاعات غير مسبوقة في مؤشرات الأسهم الرئيسية. ويأتي هذا الأداء مدفوعًا بسياسات نقدية داعمة، وانتعاش قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعافي الاقتصاد العالمي من آثار الاضطرابات السابقة، وفق ما أوضحه موقع "ياهو فاينانس" الاقتصادي العالمي.أنهى مؤشر S&P 500 تعاملات الأسبوع الماضي بارتفاع بلغ 19% منذ بداية العام، ليغلق عند مستوى 4,840 نقطة، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. كما سجل مؤشر ناسداك الذي يقيس أداء أسهم التكنولوجيا مكاسب تتجاوز 25%، مدعومًا بالنمو القوي لشركات الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، حيث قادت شركات مثل إنفيديا وأبل ومايكروسوفت هذه المكاسب.اقرأ أيضاً: مكاسب قوية.. المؤشرات الأمريكية تختتم أفضل شهر في 2024أما مؤشر داو جونز الصناعي، فقد حقق مكاسب بلغت نحو 13% خلال العام، مسجلًا أداءً إيجابيًا بفضل أسهم القطاعات الدفاعية والصناعات الثقيلة، التي استفادت من الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والطاقة النظيفة.ساهمت توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في النصف الثاني من العام في زيادة تدفقات المستثمرين نحو الأسهم، مع عودة الثقة في استقرار الاقتصاد الأمريكي.كما شهدت شركات التكنولوجيا طفرة كبيرة، خاصة تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتي استفادت من استثمارات ضخمة في الحوسبة السحابية وتطوير البرمجيات.وأظهرت التقارير الأخيرة نموًا اقتصاديًا معتدلًا بنسبة 3.2% خلال الربع الثالث من العام، وانخفاضًا في معدلات البطالة إلى 3.4%.يدخل عام 2025 مع توقعات متفائلة بمواصلة الأسهم الأمريكية أداءها القوي، حيث يراهن المحللون على دعم السياسة النقدية التوسعية التي من المتوقع أن تستمر في ظل ضعف الضغوط التضخمية. وتشير تقديرات بلومبرج إلى احتمالية تحقيق مؤشر S&P 500 مكاسب إضافية تتراوح بين 8-10% العام المقبل.اقرأ أيضاً: بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاعرغم التوقعات الإيجابية، تظل هناك مخاطر قد تعيق هذا الأداء،وبينما يقترب عام 2024 من نهايته، تظل الأسهم الأمريكية في موقع قوي لدخول عام 2025 بأداء يُتوقع أن يكون مشرقًا. ومع ذلك، يبقى اليقين محط انتظار، إذ تعتمد الأسواق على التوازن بين استمرار السياسات الداعمة وتجنب الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية.