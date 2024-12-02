شكرا لقرائتكم خبر عن 38 حالة إنقاذ حياة بمستشفى أجياد للطوارئ بمكة خلال نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت الفرق الطبية بمستشفى أجياد للطوارئ، أحد مستشفيات تجمع مكة المكرمة الصحي، حياة 38 حالة طبية حرجة خلال شهر نوفمبر الماضي.



وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن التعامل مع الحالات تم بسرعة ودقة من قبل الفرق الطبية المتخصصة، حيث قدمت الرعاية اللازمة لحالات متنوعة شملت تخصصات جراحية مثل: طب وجراحة القلب، جراحة الأوعية الدموية، وجراحة المخ والأعصاب، بالإضافة إلى حالات باطنية في تخصصات أمراض الجهاز الهضمي والكبد ومناظير الجهاز الهضمي، وأمراض الكلى، والأمراض الصدرية.

ولفت إلى أن هذه الخدمات استفاد منها مرضى من جنسيات آسيوية وعربية متعددة.



وأضاف التجمع أنه تم نقل الحالات بعد استقرارها إلى مستشفيات أخرى تابعة للتجمع لاستكمال الرعاية الطبية التخصصية المطلوبة.



ويؤكد تجمع مكة المكرمة الصحي أن تقديم الرعاية العلاجية والصحية يأتي في إطار حرصه على تكامل الخدمات بين مستشفياته، لضمان سلامة المرضى وتسهيل تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية لجميع المستفيدين.