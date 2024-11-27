نصائح هامة تساعدك في عدم التعرض لخطر الولادة المبكرة ومضاعفاتها

الفرق بين الإجهاض والولادة المبكرة

مولود مبتسر في الحضانة الصناعية

أسباب تزيد من احتمالات تعرضك للولادة المبكرة

الجنين في رحم الأم

توقعي ان تلدي ولادة مبكرة في حال كنت حاملاً في أكثر من جنين، حيث بينت الدراسات أن الأم التي تكون حاملاً بتوأم تلد ولادة مبكرة غالباً، وترتفع لديها معدلات الولادة قبل الأسبوع السابع والثلاثين؛ بسبب ثقل بطنها وكبر حجمه وضغط أكثر من جنين على منطقة الحوض والرحم، وبالتالي فعلى الأم التي يكتشف الطبيب أنها حامل بأكثر من جنين أن تتوقع الولادة المبكرة في أي وقت. لاحظي ان هناك علاقة قوية بين سوء التغذية التي تتعرض لها الأم خلال فترة الحمل وبين التعرض للولادة المبكرة، حيث يلعب نقص الحديد وفقر الجسم بالفيتامينات والمعادن إلى تقليل فرص إتمام الحمل حتى الشهر التاسع بصورة كبيرة. توقعي أن تلدي ولادة مبكرة في حال كنت تعانين من القلق والتوتر ولديك الكثير من الضغوط النفسية والحياتية، حيث تؤثر الحالة النفسية للحامل على فرص اكتمال حملها، وتتعرض النساء المعنفات لخطر الولادة المبكرة بنسبة كبيرة مقارنة بالنساء اللواتي يعشن في اجواء عائلية واسرية مستقرة. لاحظي أن المرور بتجربة ولادة مبكرة سابقة يعني أنك قد أصبحت مهيئة لحدوث الولادة المبكرة المتكررة علماً ان 50% من حالات الولادة المبكرة حول العالم لا زالت مجهولة السبب، ولكن يمكن حصر الأسباب التي تم التوصل إليها والاستعداد لها . توقعي في حال حدوث أي نزف لديك خلال الثلث الثاني من الحمل أي في الشهر الرابع والخامس والسادس مثلاً يعني أن هناك احتمالات كبيرة لتعرضك للولادة المبكرة بعد ذلك حتى مع علاج وتوقف هذا النزف.

أسباب صحية ترتبط بالأم والجنين وتؤدي إلى الولادة المبكرة

توقعي ان تتعرضي للولادة المبكرة في حال إصابتك بارتفاع ضغط الدم، حيث يؤدي إلى زيادة احتمالية الإصابة بمضاعفات أخرى تعجل بالولادة وتقلل من فرص اكتمال الحمل. لاحظي أن حالات انفصال المشيمة عند الجنين وغير المعروفة السبب، أو في حالة ما يعرف بالمشيمة المتقدمة، تؤدي للتعرض إلى الولادة المبكرة. توقعي أن يحدث لديك ولادة مبكرة في حال تكرار إصابتك بالتهابات مجرى البول وتظهر أعراضها من خلال تغير لون البول وحدوث حرقان أثناء التبول وكذلك نزول الصديد مع البول وكثرة التبول. لاحظي أنك قد تتعرضين للولادة المبكرة في حال مرورك بما يعرف بحالة من الحمل الحرج، حيث أنك قد تصابين بنزول مبكر لماء الجنين أي السائل الأمينوسي فيتعجل الطبيب الولادة حفاظاً على حياته.

أعراض تشير إلى تعرضك للولادة المبكرة

لاحظي أن من أعراض التعرض للولادة المبكرة أن المغص في البطن يكون متقطعاً مع ألم وانقباضات في الرحم مثل ألم الدورة الشهرية، ويكون بشكل مستمر مع الشعور بثقل في البطن

اذهبي إلى الطبيب في حال ظهور هذه الأعراض، حيث يقوم باجراء صورة بالسونار، وفي حال اكتشاف الطبيب لاتساع في عنق الرحم يقوم بحجزك للمتابعة في المستشفى ويقوم باجراء تحاليل خاصة.

توقعي ان يقوم طبيبك باعطائك بعض الأدوية او المحاليل الوريدية أو اللبوس الشرجي؛ لتقليل أعراض الولادة، ويتم السيطرة غالباً على الأعراض التي حدثت لديك حتى يتم إعطاء الأم حقنة الرئة، من أجل الجنين والتي يبدأ مفعولها بعد أسبوع من إعطائها للأم، والانتظار حتى تتوقف الأعراض عند الأم، وفي حال لم تتوقف الأعراض وفي حال كانت ما بين الأسبوع 24_34 للحمل وحيث ترتفع نسبة نجاة الجنين، تخضع الأم للولادة المبكرة.

نصائح لتقليل أعراض الولادة المبكرة

حامل تستشير طبيبها

احرصي على مراقبة أي أعراض تظهر على جهازك البولي من حيث حدوث تغير في لون البول مثلاً، ويجب في هذه الحالة إجراء مسحة والتأكد من مسببات الالتهابات؛ لكي تحصلي على العلاج المناسب قبل حدوث أي مضاعفات.

اهتمي بالتواصل المستمر مع طبيبك وذلك من خلال الفحص مرة كل شهر، والذهاب إليه في حال ظهور أي أعراض غير طبيعية حيث إن الوعي والثقافة الصحية يلعبان دوراً كبيراً في تقليل نسبة التعرض للولادة المبكرة مثل حدوث نزف على شكل نقط من الدم مثلاً، وحدوث المغص المتقطع والشعور بثقل دائم في أسفل البطن.

اهتمي بأن يقوم طبيبك بقياس طول عنق الرحم في الأسبوع الثامن عشر من الحمل أي في الشهر الخامس لكي يتأكد الطبيب من أن عنق الرحم لا زال مغلقاً، وليس هناك أي احتمالات لحدوث ولادة مبكرة محتملة.

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 08:49 صباحاً - تتعرض النساء حول العالم بكثرة في هذه الفترة لحالة تعرف بالولادة المبكرة أي عدم اكتمال شهور الحمل، وقد كثرت الحالات التي يحدث فيها أن يترك المولود في الحضانة الصناعية، إضافة لحالات يتم اللجوء فيها لأن تحصل الحامل على ما يعرف بـ" حقنة الرئة"، حيث يكون لديها أعراضها ظاهرة تشير إلى احتمالات الولادة المبكرة لديها.يمكن للمرأة أن تمنع حدوث الولادة المبكرة أو تقلل من احتمالاتها من خلال مرحلة الوعي التي يجب أن تمر بها في فترة الحمل أي مراقبة أعراض معينة قد تظهر عليها كما أن عليها اتباع نصائح هامة من أجل اكتمال حملها وسلامة جنينها، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشاري طب النساء والولادة أحمد أبو شعبان حيث أشار إلىومضاعفاتها مع ضرورة التعرف إلى أهم أسباب حدوثها وأعراضها في الآتي:اعلمي أن مرحلة الحمل الطبيعية تكون عبارة عن 40 أسبوعا تحسب مع نهاية آخر دورة شهرية حدثت للمرأة قبل اكتشاف الحمل ولكن ذلك لا يعني أنها سوف تلد بعد مرور هذه الأسابيع تماماً، ولكن هناك ما يعرف بحالة انتهاء الحمل وعدم القدرة على الحفاظ على الجنين، وهي حالة الإجهاض والتي تحدث قبل أن يتم الجنين20 أسبوعاً في رحم الأم، أما الولادة المبكرة فهي التي تحدث قبل اكتمال الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل ويمكن خلالها إنقاذ الجنين من خلال الحضانة الصناعية وحقنة الرئة.قد يهمك أيضاً: هل يعد ضيق الحوض عند الحامل من أسباب اللجوء إلى الولادة القيصرية؟*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.