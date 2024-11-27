أطعمة للأمهات المرضعات لزيادة وزن الطفل بسرعة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 08:49 صباحاً - يؤثر تناول الطعام الصحي والمغذي خلال فترة الرضاعة الطبيعية على صحة الأم ونمو الطفل، فقد يتأثر وزن الطفل بالطعام الذي تتناوله الأم المرضعة، ويمكن أن تساعد بعض الأطعمة في تلبية الاحتياجات الغذائية لها حتى يكتسب طفلها الوزن بسرعة، بجانب العديد من الدهون الصحية. فإذا كنت أماً لأول مرة إليك وفقاً لموقع "هيلث لاين" أبرز الأطعمة التي يمكن تقديمها لطفلك لزيادة وزنه بسرعة

الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة تمنح طفلك الشعور بالشبع - الصورة من موقع Freepik

يمكن أن تكون الحبوب الكاملة، مثل الخبز والأرز والمعكرونة ودقيق الشوفان، خيارًا غذائيًا صحياً للأمهات المرضعات، حتى يكتسب أطفالهن الوزن بسرعة، وذلك لأن القمح الكامل يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة، التي يمكن أن تساعدها على الشعور بالشبع لفترة أطول والحصول على المزيد من الطاقة،

على الجانب الآخر يساعد تقديم الأطعمة الغنية بالألياف لطفلك على منح طفلك الشعور بالشبع لفترة أطول، ويحافظ على مستويات السكر في الدم وصحة الجهاز الهضمي، ويزيد من إنتاج حليب الثدي لدى الأمهات المرضعات.

تعرفي إلى المزيد حول أطعمة عليك تناولها أثناء الرضاعة الطبيعية

سمك السلمون

يعد سمك السلمون مفيداً كغذاء للأم المرضعة، فهو يزيد من إنتاج حليب الثدي وبالتالي اكتساب الطفل وزناً صحياً، كما يحتوي السلمون أيضًا على مستويات عالية من DHA الذي يلعب دورًا مهمًا في تطور الجهاز العصبي للطفل.

على الجانب الآخر يعد سمك السلمون غنياً بفيتامين ب 12 وأحماض أوميجا 3 الدهنية وكلاهما يساعد في تخفيف اكتئاب ما بعد الولادة لدى الأمهات اللاتي أنجبن للتو.

اللحوم الحمراء

تحتاج الأمهات المرضعات إلى تناول المزيد من معدن الزنك وتعداللحوم الحمراء من أغنى الأطعمة التي تحتوي على معدن الزنك والحديد وفيتامين ب وكلها تساعد في الحفاظ على الطاقة في جسم طفلك، حتى تتمكني من إرضاع طفلك ووتعزيز صحته وزيادة وزنه بمعدل صحي.

للتأكد من جودة اللحوم، اختاري اللحوم من الماشية التي تتغذى على العشب لأنها تحتوي عادة على المزيد من أحماض أوميجا 3 الدهنية ولا يتم إعطاؤها مضادات حيوية وهرمونات إضافية

تعد اللحوم الحمراء من أفضل الأطعمة الغنية بالبروتينات لزيادة الوزن، فهي تحتوي على الدهون الصحية التي يحتاج إليه جسمك، كما أنها تحتوي على المعادن اللازمة للجسم إلاأنه في المقابل ينصح بعدم الإفراط في تناولها والاكتفاء بمرتين أو 3 مرات أسبوعياً لتجنب الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية الأخرى.

البيض و الكوليسترول الجيد

يحتوي البيض على كمية كبيرة من الكوليسترول الجيد، وكميات كبيرة من فيتامين A,Dو E، لذا فإن تناول 3-4 بيضات كاملة في اليوم يضمن لك زيادة وزن طفلك الرضيع بشكل صحي، كما أن البيض يعد من الأطعمة المعززة لحليب الأم؛ لاحتوائه على البروتين، بجانب مجموعة من العناصر الغذائية المهمة لكِ ولطفلكِ مثل حمض الفوليك وفيتامين د واليود والسيلينيوم والكولين وأحماض أوميغا 3 الدهنية ونسبة كبيرة من اللوتين وفيتامين ب12 وفيتامين د والريبوفلافين والفولات.

الخضروات الخضراء

يمكن للأمهات تناول الخضروات الخضراء كطبق جانبي للوجبات - الصورة من موقع Freepik

تحتوي الخضروات الخضراء على عدد من العناصر الغذائية الجيدة، مثل الفيتامينات A وC وE وK، بالإضافة إلى الألياف ومضادات الأكسدة والمعادن، وتعد الخضروات منخفضة السعرات الحرارية، لذلك من الآمن أن تناولها لاكتساب الأطفال الوزن بسرعة وبمعدل صحي.

يمكن للأمهات تناول الخضروات الخضراء كطبق جانبي بجانب وجبات الطعام الرئيسية، أو صنع عصير مشروب لتعزيز حليب الثدي، لذا حاولي أن تتناولي حصة واحدة من الخضار يومياً.

البطاطا الحلوة

تعتبر البطاطا الحلوة طعامًا جيدًا للأمهات المرضعات حتى يكتسب أطفالهن الوزن بسرعة؛ لأنها تحتوي على العديد من السعرات الحرارية، مما يساعد على زيادة الوزن والنمو البدني لدى الأطفال.

تحتوى حبة البطاطا الحلوة متوسطة الحجم على الاحتياجات اليومية من فيتامين أ وهو فيتامين يساعد على نمو الأطفال، والحفاظ على صحة الجهاز المناعي للحامل

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المكسرات والبذور

تحتوي المكسرات والبذور على البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والدهون الأحادية والمتعددة غير المشبعة؛ لذا تعد المكسرات من أفضل الأطعمة التي يمكن للأمهات المرضعات تناولها حتى يكتسب الطفل الوزن سريعاً

أحد أنواع المكسرات التي يمكن للحامل تناولها هو اللوز؛ لأنه يحتوي على مستويات عالية من الكالسيوم وهو مفيد للأمهات المرضعات.

يمكن للأمهات أيضًا تناول بذور السمسم؛ لأنها تحتوي على مستويات عالية من الكالسيوم والألياف والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والنحاس والمنغنيز. ومع ذلك يجب أن تكون الحامل حذرة عند تناول المكسرات والبذور إذا كان لديها تاريخ من حساسية المكسرات في العائلة؛ لأن الأطفال يمكن أن يصابوا أيضًا بنفس الحالة.

لتجنب خطر تعرض طفلك لرد فعل تحسسي، يجب عليك الانتظار حتى يبلغ طفلك 3 أشهر إذا كنت ترغبين في تناول المكسرات. وذلك لأن البروتين الموجود في الطعام يتم امتصاصه بسهولة في حليب الثدي، لذلك يمكن أن يدخل أيضًا إلى جسم الطفل.

المشمش والتمر

يمكن زيادة البرولاكتين، وهو الهرمون الذي يساعد جسمكِ على إنتاج الحليب عن طريق تناول المشمش والتمر، نظرًا لاحتواء كل منهما على نسبة عالية من الألياف الغذائية وفيتامين أ و ج والبوتاسيوم، فيمكن أن تساعد في زيادة وزن طفلك وللحصول على قدر أكبر من الفائدة الغذائية، ويفضل أيضاً تناول المكسرات طازجة وليست معلبة.

على الجانب الآخر يجب على الحامل تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والسكر المضاف والكميات الزائدة من الكافيين، لأنها يمكن أن تؤثر على جودة وكمية حليب الثدي ويجب أيضاً استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل محاولة تغيير النظام الغذائي لطفلك.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.