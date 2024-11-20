أسماء بنات ومعانيها مستوحاة من العاطفة والقوة 

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 05:54 صباحاً - تتميز الفتاة العاطفية بأنها تعبّر عن مشاعرها بصدق وصراحة، وتتعاطى مع العالم من خلال العاطفة. وتتمتع بصفات فريدة تميزها عن غيرها؛ فهي قادرة على التعبير عن حبها ورعايتها للآخرين بشكل عميق ومتفهم ،ويجعلها هذا التفاعل العاطفي ملهمةً للآخرين حيث تجذب إليها العديد من الصداقات والعلاقات المتينة، لهذه الأسباب ولغيرها يبحث الأهالي عن اسم عاطفي لمولودتهم الصغيرة، فما بالكم أن نورد لكم أسماء بنات عاطفية، وأخرى رقيقة بلفظها قوية بمعانيها. لتجمعوا بين الاثنين وتختاروا الأنسب لمولودتكم الصغيرة.

أسماء بنات مستوحاة من العاطفة

أسماء بنات مستوحاة من العاطفة



الفتاة العاطفية، هو تعبير يشير إلى فتاة تمتلك عاطفة قوية، أو تميل إلى التعبير عن مشاعرها بشكل قوي ومتواصل، هي حساسة للمشاعر والأحاسيس، وتعبّر عنها بوضوح وصراحة، إليكم أجمل أسماء بنات مستوحاة من العاطفة:

وجد

اسم عربي يعني الكينونة، وله معانٍ أخرى وهي شدة الحب، الفرح، والغنى، ويمكن أن يضاف له حرف الياء ويصبح اسم مذكر وجدي.

ميلاف

اسم علم مؤنث، يحمل العديد من المعاني المرتبطة بالمحبة والأُلفة، كما يعني التآلف مع الأشخاص الآخرين، ويدل على المحبة المنتشرة حول الأشخاص، وتُظهِر من تحمل هذا الاسم الحب، والاحترام، والإخلاص لمن حولها. والمودة.

حبيبة

ظهرت كلمة «حبيبة» بمعناها العربي، ومعناها مأخوذٌ من كلمة المحبوبة أو المحبّة، وعادة ما تتصف حاملات هذا الاسم، بالعطف، والحنان، ورقة القلب والمشاعر.

شجن

اسم علم مؤنث عربي الأصل، وهي حالة نشعر بها دون أن يكون لها وصف، ومهما كان وصفها يبقى الشجن شجناً تعترك مفهوميته في العقل لترجمة ما تحمله النفس من مشاعر متداخلة فيما بينها، ومُتعالقة مع كلّ ما تشعر به.

مودة

اسم علم مؤنث أصله عربي، ومصدره هو الفعل "ود" ومعناه: الألفة والحب والإخلاص والتفاهم. صفات اسم مودة أنيقة، تهتم بمظهرها وأناقتها وتحرص على الظهور بأجمل مظهر.

وئام

اسم علم أصله عربي مذكر ويطلق على الإناث، فهو مصدر الفعل ويعني الموافَقَة والمواءمة، والاتفاق، والانسجام، والمباهاة. اسم وئام من الأسماء الجميلة واللطيفة على أذن السامع والذي يوحي بالرقة وسلاسة الطباع ورقي التعامل مع الغير والتأقلم مع من حوله بسهولة.

عشق

هي كلمة عربية نقلت إلى لغات كثيرة أخرى، مثل الفارسية والتركية والهندية والأردية والأزبكية والأذرية والباشتوية الأفغانية ومعظم لغات وسط آسيا و غيرها من اللغات. وهي كما وردت في المعاجم العربية: كما ذكر الجوهري تحت الجذر العِشْقُ: هو فَرطُ الحبِّ.

وداد

وِداد اسم علم مؤنث عربي الأصل، ومعناه المحبة والرغبة والميل. قد يُقصد به أيضاً جمعُ الودّ أي الحُب. وهو من الأسماء التي كانت منتشرة في الماضي.

حنين

اسم علم أصله عربي مؤنث جاء بصيغة المصدر ويعني الشوق، والاشتياق. كذلك الحنين هو الصوت الذي يصدر من المرء عن حزن أو طرب نتيجة حنينه أو اشتياقه لمن يحن له. فالحنين كثيراً ما نسمعه في الأغاني والقصائد الغزلية المختلفة حيث يتغنى الشاعر بشوقه وحنينه لمحبوبه.

شوق

أصل الاسم عربي، وهو حركة الهوى والوجْد، واللهفة الشديدة وميلُ النّفس للحبيب وتعلّقها به حبّاً.

والواضح من معجم المعاني أنّه مصدر للفعل شاق، والجمع منه أشواق.

فتون

اسم علم مؤنث عربي، وهو مصدر الفعل فتنه: أعجبه، وأوقعه في الفتنة. والاسم كذلك بصيغة الجمع على معنى: الافتتان، الإعجاب، الجنون، الإيقاع بشباك الفتنة.

حنان

اسم مؤنث عربي يدل على العطف والرحمة، وكذلك على رقة القلب، وأيضاً يدل على البركة والرزق، وعلى الهيبة والوقار، ، وهو من الأسماء اللطيفة والقريبة للقلب، والحنان من أهم صفات البشر بشكل عام، والأنثى بشكل خاص.

انسجام

أصل الاسم عربي، يطلق على الإناث، ويعني التآلف والمحبة والتناغم، وهو اسم جميل في معناه، وقديم وعاد مجدداً.

غيداء

اسم عربي علم مؤنث. معناه: الحسناء اللينة الناعمة، الفتاة البَيَنِّةُ الغَيَد. والغيد: اسم بمعنى النعومة، وغيداء اسم مؤنث ذو انتشار في العالم العربي.

حلا

اسم يطلق على البنات، وهو مُشتقّ من جَذر لغويّ يدلّ على شيئين: طيبُ الشيء في مَيل من النفس إليه، وتحسينُ الشيء. وقد حلا يحلو حلاوة فهو حُلوٌ، إذا طابَ ولَذّ، وكان له طعمٌ السُكّر، وإذا حَسُنَ في العين.

هل تعرفين أسماء بنات خفيفة وعلى الموضة؟

أسماء بنات رقيقة بلفظها قوية بمعانيها

أسماء بنات رقيقة بلفظها قوية بمعانيها



البنت القوية هي التي تحمل أرق قلب تحيطه بسياج قوي بفكرها وصلابة مواقفها، هي صاحبة مبدأ تعيش عليه وتحارب من أجله، مرنة بثباتها وثقتها، تعرف نفسها وتسعى بدأب نحو الأفضل.

اقرئي أسماء بنات رقيقة بلفظها قوية بمعانيها، كما اخترناها لك:

شهد

يشير معنى اسم شهد، إلى شهد العسل، وهو اسم علم مؤنث عربي الأصل، كما أنه من الأسماء الرائعة التي تدل على الحلاوة والطعم الجميل، واسم شهد من أسماء بنات خفيفة تدل على الرقة والجمال، وينطق اسم شهد بفتح حرف الشين، وبخلاف شهد العسل يمكن أن يكون معنى اسم شهد أيضاً، فاكهة الشمام المستديرة والتي يكون لها طعم حلو جداً.

ريحانة

ريحانة اسم عربي مؤنث يأتي من الريحان، وهو نوع من النبات طيب الرائحة أو ما يسمى الحبق، هو نبات عطري يتبع الفصيلة الشفوية وكل نبتة طيب الرائحة يسمونها ريحانة. وهي المرأة الناعمة الرقيقة.

ياسمين

الاسم موجود في أصول اللغة العربية ومصدره زهرة الياسمين (المنتشرة في الشام، على الأخص في مدينة دمشق). ويدخل استخدام الاسم في اللغة المحكية اليومية، إذ يقال في اللغة صباحُ الفلِّ واليَاسَمِين، أي ليَكُن صباحُك عَطِراً جميلاً.

سهيلة

معنى سهيلة في قاموس الكل. يعود إلى سُهَيْلٌ : وهو نجمٌ، قيل: عند طلوعه تنضج الفواكه وينقضي القيظ .

أيسل

معناه في اللغة اليونانية أو اللغة التركية هو وجه القمر المضيء أو ضوء القمر، وتتميز الفتاة التي تحمل هذا الاسم بالعديد من الصفات الجميلة والحميدة منها أنها فتاة رقيقة، وذات طباع راقية، تعامل الآخرين بلطف، لذلك فهي محبوبة من الجميع، كما أنها تهتم بمظهرها جيداً، و لديها شخصية قوية وتكافح لأجل ما تريد.

أيسن

اسم أيسن هو اسم علم مؤنث لا يُطلق على الذكور، يقول البعض إن أصل الاسم يوناني، وهو بمعنى هالة القمر، وتتميز صاحبته بأن لديها طاقات إبداعية قد تظهر في موهبة الكتابة أو الشعر. وهي مولعة بالقراءة والبحث، لذلك فهي عادة ملمة بكل التفاصيل في أي مناقشة تخوضها.

روشان

اسم فارسي يعني بداية ضوء النهار أو الفجر، ومعناه أيضاً الضياء اللامع، وفي اللغة الكردية يعني نعومة القطن. أما في الهند فيعني شروق الشمس.

روهان

اسم بنت هندي يعني الزهر، التصاعد والارتفاع، وله معنى آخر أيرلندي وهو صاحب أو صاحبة الشعر الأحمر، وكذلك يعني حارس الذئاب. ويمكن إطلاق هذا الاسم على الذكور والإناث، ولكننا نجده مفضلاً للإناث في العالم العربي.

كاميليا

اسم علم مؤنث لاتيني معناه: النقية، والبريئة. وهو الأصل اسم زهرة وشجيرة دائمة الخضرة، أزهارها حمراء أو وردية اللون.

كادي

الكَادِي هو البطىءُ الجَرْي من الماء. والكَادِي شجرةٌ من الفصيلة البندانية تشبه النخلةَ في شُكلها الخارجيّ، إِلا أَنها لا تطول طُولَها، وساقُها قائمة قليلة التفرُّع قُرْبَ القمة، ولها جُذُورٌ دِعاميَّة، وأَوراقها ضيّقة مستطيلة تشبه السيف، تنبت في اليمن وجنوبي آسيا والهند وأستراليا، وهو اسم يطلق على البنات.

لوجين

اسم بنت مميز أصله عربي، وقد انتشر مؤخراً بين المواليد الإناث، وله عدة ترجمات إلى لغات مختلفة ولكن جميعها يؤدي إلى نفس المعنى وهو الفضة السائلة، أو ماء الفضة، أو الفضة اللامعة وأيضاً يعني الشيء الغالي والثمين، قد ورد اسم لوجين في كثير من الأشعار والأدب.

ميار

هو اسم علم مذكر و مؤنث من أصل عربي، ومعناه هو من الفعل مار، يمير عياله أتاهم بالطعام والمؤونة، وهو بصيغة المبالغة المسؤول عن جلب الميرة، جالب المؤونة، وكان « الميار» في العصر العباسي مسؤولاً عن مراقبة أسعار البضائع في الأسواق وجلبها.