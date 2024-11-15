شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام الغسالة الأوتوماتيك بهذا الأسلوب يسبب العدوى.. الطريقة الصحيحة والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر الغسالات ضرورية للحفاظ على نظافة الملابس، ولكن هل تعلم أنها يمكن أن تصبح أيضًا أرضًا خصبة للبكتيريا والفطريات الضارة؟ خاصة إذا لم تتم صيانتها بشكل صحيح، فإن البيئة الدافئة والرطبة داخل الغسالات، يمكن أن تشجع على نمو الميكروبات التي قد تشكل مخاطر صحية، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

كيف تزدهر البكتيريا والفطريات في الغسالات؟

غالبًا ما تكون الغسالات، وخاصة الغسالات ذات التحميل الأمامي "الأتوماتيك"، محكمة الغلق وتحتفظ بالرطوبة، مما يخلق بيئة مثالية لنمو البكتيريا والفطريات، وخاصة على الأختام والحشيات المطاطية وأدراج المنظفات، ومع ذلك، يمكن أن تتراكم هذه المنظفات ومنعم الأقمشة والأوساخ من الملابس داخل الغسالة بمرور الوقت، ولا تقلل هذه البقايا من كفاءة التنظيف فحسب، بل يمكنها أيضًا تعزيز نمو البكتيريا والفطريات.

وتستطيع هذه الميكروبات البقاء على قيد الحياة في البيئات الرطبة وقد تسبب العدوى إذا لامست الجلد أو الجهاز التنفسي، وفيما يلى.. خمسة أنواع شائعة من العدوى التي يمكن أن ترتبط بالغسالات، إلى جانب نصائح لمساعدتك على البقاء آمنًا:

عدوى الإشريكية القولونية

الإشريكية القولونية هي جراثيم تواجد في العديد من الأماكن، بما في ذلك البيئة والطعام والماء وأمعاء البشر والحيوانات، ويمكن أن تنتشر من الملابس الملوثة إلى الملابس الأخرى، ما قد يسبب التهابات الجهاز الهضمي.

طرق الوقاية: اغسل الملابس الداخلية ومناشف المطبخ في دورة منفصلة بالماء الساخن ومنظف مطهر، واستخدم القفازات عند التعامل مع هذه العناصر وتجنب تحميل الغسالة أكثر من طاقتها.

خطر الإصابة بعدوى المكورات العنقودية

يمكن أن تعيش بكتيريا المكورات العنقودية في البيئات الدافئة والرطبة مثل الغسالات ويمكن أن تسبب التهابات الجلد أو في الحالات الشديدة، أمراض أخرى إذا دخلت الجسم من خلال الجروح.

طرق الوقاية: استخدم الماء الساخن (60 درجة مئوية أو أعلى) ودورات التبييض المنتظمة لقتل البكتيريا، وقم بتشغيل دورة ماء ساخن فارغة مع المبيض مرة واحدة في الشهر لتطهير الغسالة.

عدوى الزائفة الزنجارية

يمكن أن تؤدي الزائفة الزنجارية، وهي بكتيريا شائعة في الماء والتربة، إلى طفح جلدي والتهابات الأذن، حيث تزدهر في البيئات الرطبة، بما في ذلك الأجزاء الداخلية من الغسالات.

طرق الوقاية: اترك باب الغسالة مفتوحًا بعد الاستخدام للسماح لها بالجفاف في الهواء، مما يقلل من تراكم الرطوبة، ونظف الأختام المطاطية بانتظام لمنع نمو العفن والبكتيريا.

عدوى المبيضات والعفن

يمكن أن تنمو الفطريات مثل المبيضات والعفن في الأجزاء الرطبة من الغسالة، وخاصة في الغسالات ذات التحميل الأمامي، ويمكن أن يؤدي هذا إلى التهابات الجلد والحكة ومشاكل الجهاز التنفسي.

طرق الوقاية: امسح الجزء الداخلي من الغسالة، بما في ذلك الباب والأختام المطاطية، بعد كل غسلة، استخدم منظف الغسالة أو دورة غسيل بالماء الساخن والخل شهريًا لقتل جراثيم العفن.

خطر الإصابة بالعدوى الفطرية

تعد البكتيريا غير السلية (NTM) بكتيريا مرنة يمكنها البقاء على قيد الحياة في الغسالات وتسبب التهابات الجلد أو الجهاز التنفسي.

طرق الوقاية: اغسل المناشف وملابس الصالة الرياضية وأي عناصر أخرى تلامس الجلد في الماء الساخن، واستخدم مطهرًا مصممًا خصيصًا لقتل البكتيريا الفطرية وشغل دورة غسيل بالماء الساخن شهريًا لتقليل التراكم، ويمكن أن يقلل الحفاظ على نظافة الغسالة بشكل كبير من خطر الإصابة بالعدوى، مما يضمن أن تكون ملابسك نظيفة وآمنة حقًا.