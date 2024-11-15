شكرا لقرائتكم خبر عن علامات مبكرة لمرض السكرى.. لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

يعد مرض السكرى من أكثر الأمراض انتشارًا بين الأمراض التي تحتاج إلى علاج لمنع حدوث العديد من المضاعفات في وقت لاحق من الحياة، ومثل ارتفاع ضغط الدم، فإن تطور مرض السكري غالبًا ما يكون صامتًا، حيث يتجاهل الناس العديد من العلامات المبكرة، وبمرور الوقت يدركون الخطر يكون الضرر قد وقع بالفعل، وهو ما لا يمكن إصلاحه في كثير من الأحيان، ويحدث مرض السكري عندما لا يتمكن الجسم من إنتاج الأنسولين بكميات كافية أو استخدامه بشكل جيد، مما يؤدي إلى تركيز الكثير من السكر في الجسم، مما قد يؤدي بدوره إلى مضاعفات في القلب والكلى والرئة والدماغ، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

وغالباً ما تمر العلامات المبكرة لمرض السكري دون أن يلاحظها أحد، مما يؤدي إلى تطور المرض، ويعد فقدان الوزن غير المبرر والتعب والآرق وآلام الجسم من العلامات الشائعة لمرض السكري غير المكتشف، وبالتالي، من المهم تشخيص مرض السكري في وقت مبكر لمنع الآثار طويلة المدى للمرض.

يمكن أن يزيد مرض السكري غير المنضبط أيضًا من خطر الإصابة بالخرف مع تقدم العمر، وتشير دراسة من مركز علم الأوبئة مدى الحياة للسمنة والسكري (LEAD)، نُشرت في مجلة Endocrines، إلى أن الأفراد الشباب المصابين بالسكري قد يواجهون خطرًا متزايدًا بشكل كبير للإصابة بمرض الزهايمر مع تقدمهم في السن.

فيما يلى.. علامات صامتة ومفاجئة لمرض السكري:

في كثير من الأحيان لا تظهر أعراض مرض السكري، ولهذا السبب يطلق عليه اسم القاتل الصامت، ومع ذلك، قد تظهر على الأشخاص علامات وأعراض تشمل:

- جفاف الجلد، والجروح التي لا تلتئم، والتعب الشديد، والالتهابات الفطرية والبكتيرية أو حتى في شلل عضلات في العين مما يؤدي إلى تقييد حركة العين أو سقوط الرسغ، أو سقوط القدم، أو شلل الوجه وما إلى ذلك، والتي يمكن أن تكون علامات مفاجئة لمرض السكري يجب على الناس معرفتها.

- يمكن أن تشير العدوى الجلدية أو الفطرية المتكررة إلى مرض السكري ومن المهم فحص مستويات الجلوكوز لديك، في بعض الأحيان، قد يعاني مرضى السكري من عدوى متكررة على الجلد، أو عدوى بولية متكررة أو عدوى فطرية مثل داء المبيضات.

- إذا فقدت الكثير من الوزن مؤخرًا دون ممارسة أي تمارين أو تغيير في نظامك الغذائي، فهذه ليست أخبارًا جيدة لأنها قد تكون علامة حمراء لمرض السكري، وخاصة النوع الأول، وبالنسبة لمرض السكري من النوع 2، في حين أن زيادة الوزن شائعة، فقد يعاني بعض الأفراد من فقدان الوزن لأن الجسم يفشل في استخدام الجلوكوز بشكل صحيح.

- زيادة الشعور بالجوع على الرغم من تناول الطعام بشكل كافٍ، قد يشعر الأفراد المصابون بالسكري بالجوع المفرط، ويحدث هذا لأن خلايا الجسم لا تحصل على الجلوكوز الذي تحتاجه للحصول على الطاقة، مما يؤدي إلى إرسال إشارات إلى المخ بأنك جائع.

- زيادة الشعور بالعطش وكثرة التبول عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة، وتحاول الكلى تصفية الجلوكوز الزائد، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج البول، وهذا يؤدي إلى الجفاف، مما يدفع الفرد إلى شرب المزيد من السوائل، مما يؤدي بدوره إلى التبول بشكل متكرر.

- عدم وضوح الرؤية قد يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تورم عدسة العين، مما يؤدي إلى تغيير شكلها وإضعاف القدرة على التركيز، وقد تظهر هذه الضبابية وتختفي، ولكن إذا تُرِكَت دون علاج، فقد يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم لفترات طويلة إلى تلف دائم للأوعية الدموية في شبكية العين، مما يؤدي إلى اعتلال الشبكية السكري، وهو السبب الرئيسي للعمى.

- الشعور بالتعب المستمر أو الإرهاق بشكل غير عادي، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من الراحة، قد يكون علامة مبكرة أخرى على الإصابة بمرض السكري، فعندما لا يستطيع جسمك تحويل الجلوكوز إلى طاقة بشكل صحيح، فإنه يجعلك تشعر بالإرهاق.

- يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى ضعف الدورة الدموية وتلف الأعصاب مما يترتب عليه بطء التئام الجروح والالتهابات المتكررة، ومن ثم إبطاء عملية الشفاء.