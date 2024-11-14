شكرا لقرائتكم خبر عن اتعشى واتمشى.. كيف تحسن رياضة المشى بعد الطعام صحة قلبك وحالتك المزاجية والان مع تفاصيل الخبر

يُستخدم المشي بعد تناول العشاء كطريقة لكبار السن لتحسين الهضم والصحة العامة، كما يُنصح به كاستراتيجية آمنة للحفاظ على وزن صحي، ورغم أننا ربما سمعنا عن فوائد هذا التمرين البسيط من كبار السن، فإن معرفة الأسباب العلمية وراءه ستساعدك على اتخاذ خيارات أفضل.

يمكن أن يكون المشي بعد تناول الطعام مفيدًا للأشخاص الذين يحاولون التحكم في وزنهم، حيث يحاول الجسم هضم الطعام بعد تناول الطعام، ويساعد زيادة التمثيل الغذائي قليلاً مثل ممارسة التمارين الخفيفة مثل المشي في تسريع هذه العملية إلى جانب المشي، يمكن أن يؤدي النشاط المنتظم إلى تقليل السعرات الحرارية بشكل كبير بمرور الوقت.

كم من الوقت يجب أن تمشي بعد تناول الطعام؟

لموقع Healthline، فإن المشي المستمر لمدة 10 دقائق تقريبًا يمكن أن يساعدك في جني فوائد التمرين بعد تناول الطعام، هذه المدة مريحة أيضًا لأنها لن تؤثر على روتينك اليومي، من خلال إكمال ثلاث جولات مشي لمدة 10 دقائق يوميًا، يمكنك بسهولة تحقيق 30 دقيقة من التمارين البدنية، وهو ما توصي به مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها

فوائد المشي بعد العشاء

تحسين الهضم: المشي يعزز عملية الهضم من خلال تحفيز المعدة والأمعاء، ومع تحلل الطعام غير المهضوم، تتراكم الغازات أحيانًا في الجهاز الهضمي مما يسبب الانتفاخ، فالمشي هو أحد أنواع التمارين التي قد تساعد في منع عسر الهضم والانتفاخ.

خفض سكر الدم: المشي بعد الأكل له فوائد عديدة، أحدها أنه قد يساعد على خفض سكر الدم، على مدار اليوم، يتقلب سكر الدم (السكر) لديك، وبعد الأكل، يرتفع ولكنه عادة ما يعود إلى طبيعته بعد بضع ساعات، يمكن تسريع هذه العملية بالمشي.

الحفاظ على جدول النوم: بعد كل وجبة، قد يساعدك المشي على النوم بشكل أفضل وأكثر عمقًا، يمكن أن يؤدي المشي وأشكال أخرى من التمارين إلى تحسين جودة نومك من خلال تقليل التوتر وموازنة إيقاعاتك اليومية، تنظم ساعة جسمك الداخلية التي تعمل على مدار 24 ساعة، والمعروفة باسم إيقاعك اليومي، دورة النوم والاستيقاظ.

تحسين الحالة المزاجية: المشي بعد الأكل، أو في أي وقت، يمكن أن يحسن حالتك المزاجية، يمكن أن يؤدي المشي المنتظم إلى تحسين الصحة العقلية، وتقليل التوتر، وتقليل أعراض القلق والاكتئاب، يمكن أن يصبح المشي بعد الوجبات نشاطًا مهدئًا وجذابًا.

الحفاظ على الوزن: يمكنك إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه عن طريق حرق السعرات الحرارية من خلال ممارسة التمارين الهوائية منخفضة التأثير مثل المشي، كما أنها تساعد في تطوير نظام اللياقة البدنية.