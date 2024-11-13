شكرا لقرائتكم خبر عن هذه العادات اليومية تهدد صحة رئتيك.. احذرها والان مع تفاصيل الخبر

بالتزامن مع اليوم العالمي للالتهاب الرئوي الموافق اليوم، لابد وأن تعي أن هناك الكثير من العادات اليومية البسيطة التي يمكن أن تؤثر على صحة رئتيك بشكل سلبي للغاية.

وفقا للتقرير الذي نشر في موقع lompokvcm فإن هناك الكثير من العادات السيئة التي يمكن أن تسبب الإضرار بصحة الرئة لديك:

عوامل تضر برئتيك:

ـ الزيادة الحادة في الوزن والنهم في الطعام

إهمال علاج الاكتئاب والتوتر والقلق

إهمال علاج العدوى الفيروسية في الجهاز التنفسية

عدم تناول الأدوية الوقائية من الحساسية إذا كنت مصابا بها

عدم تناول الطعام الصحي فالأطعمة السريعة والدهنية والمقلية والمصنعة تؤثر على صحة الرئة بشكل واضح

التدخين أسوأ العادات التي تؤثر على صحة الرئتين وصحة الجهاز التنفسي بشكل عام

عدم ممارسة التمارين الرياضية اليومية مما يؤثر على نسبة الأكسجين التي تضخ إلى الدم وبالتالي تؤثر على صحة الرئة وتؤدي إلى صعوبات في التنفس مستقبلا ومشكلات الرئة القوية

وفي المقابل ينصح التقرير بضرورة ممارسة الرياضة الصحية اليومية مثل المشي والسباحه وركوب الدراجات فضلا عن تناول الطعام الصحي، والبعد التام عن التدخين والاقلاع عنه تماما، وكذلك الاعتياد على الحركه وعدم الارتكال للكسل للحفاظ على صحة الرئة وصحة الجهاز التنفسي وعلاج الأمراض التنفسية أولا بأولا دون إهمال.