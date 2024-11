فوائد الجرجير للحامل والجنين.. لكن احذري الأضرار

ما هو نبات الجرجير؟

الجرجير من أقدم الخضروات التي عرفها الإنسان

الجرجير نبات مائي سريع النمو، ويعد من أقدم الخضروات التي عرفها الإنسان، ومن نوع الخضر الداكنة الخضراء المورقة، وينمو في مياه الينابيع، وهو عضو عائلة الكرنب جنباً إلى جنب مع اللفت، والقرنبيط.

يستخدم الجرجير غالباً طازجاً في السلطات، وقد يتم أيضاً تضمينه في المعكرونة وللصلصات المختلفة، ويمكن أيضاً استخدامه في الحساء للحصول على نكهة فلفل خفيفة، كما أنه مكون قياسي للسندوتشات أثناء تناول الشاي.

يحتوي الجرجير على نسبة عالية جداً من نترات الحمية، ما يساعد على خفض ضغط الدم، ويقلل من كمية الأكسجين اللازمة أثناء التمرينات ويعزز الأداء الرياضي.

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:19 صباحاً - الجرجير نبات يحوي العديد من العناصر والفيتامينات المذهلة، ويتم إعداده بأكثر من طريقة سواء بتناول أوراقه في السلطة أو شرب عصير الجرجير أو بصنع حساء، ولهذا يظل الجرجير متربعاً على عرش الخضروات، ما جعل الكثير يتساءل عن فوائد الجرجير للحامل والجنين، وهنا ينصح الدكتور عبدالعزيز موافي أستاذ التغذية العلاجية أن يكثر الحوامل منلاحتوائه على فوائد غذائية مهمة وضرورية تحمي من بعض الأمراض، وتقدم فوائد مذهلة للصحة وتطور نمو الجنين.

هل تودين اكتشاف.. فوائد الجرجير ومضاره الصحية؟

القيمة الغذائية للجرجير

الجرجير يُضفي مذاقاً خاصاً للأطعمة

فوائد الجرجير للحامل

عصير الجرجير يفيد الحامل

الجرجير يُحفز أمعاء الحامل ويُقلل من الإجهاض.

يعزز تكوين أنسجة الطفل وتزويد الجسم بالطاقة.

يساعد على التقليل من التورم لدى النساء الحوامل؛ لأنه يُعد مدراً للبول.

يعمل على تحفيز حركة الأمعاء لاحتوائه على تركيز عالٍ من الألياف، مما يساعد في حل مشكلة الإمساك.

يحتوي على فيتامين ك الضروري لإنتاج المركب الكيميائي المسؤول عن تخثر الدم لدى الحامل.

يساهم في نضوج المشيمة والتقليل من انفصالها، ويمنع خطر الإجهاض؛ لاحتوائه على فيتامين هـ..

يساعد في محاربة نزلات البرد الموسمية خلال الأشهر التسعة؛ لاحتوائه على مضادات الأكسدة، والمساهمة في الحدِ من خطر إصابة الجنين بعيوب الأنبوب العصبي؛ لاحتوائه على الفوليت.

المساهمة في تعزيز صحة الأنسجة وامتصاص الحديد من الطعام؛ لاحتوائه على فيتامين ج، ومساعدة العضلات على الانقباض بشكل طبيعي وتقليل الآثار السلبية للصوديوم.

مفيد للحوامل اللواتي يعانين من ارتفاع ضغط الدم؛ لاحتوائه على البوتاسيوم، كما يُعدّ من الأطعمة الغنيّة بالفولات، والذي يُعدّ من الفيتامينات المهمّة جداً للحامل، ونقصه يزيد خطر ولادة طفلٍ مصابٍ بعيوب الأنبوب العصبيّ.

فوائد أخرى للجرجير

حامل تشعر ببعض الآلام

محاذير استخدام الجرجير

حامل تقيس الضغط

يحتوي على فيتامين C أكثر من البرتقال، والكالسيوم أكثر من الحليب، والحديد أكثر من السبانخ وحمض الفوليك أكثر من الموز، يحتوي الجرجير على فيتامين بـ12. وفيتامين أ، وفيتامين بـ6، والحديد، والمغنيسيوم، والكالسيوم، والفسفور، وكلها ضرورية لصحة الجسم والعقل... الجرجير من الخضروات التي أظهرت أن لها آثاراً مفيدة في صحة الغدة الدرقية؛ حيث يعمل على تقليل إنتاج هرمون الغدة الدرقية، ويكون أكثر فاعلية عند تناوله نيئاً... يحتوي الجرجير على الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وكل ذلك يساعد على خفض ضغط الدم عن طريق إطلاق الصوديوم ومساعدة الشرايين على التوسع... وذلك بتناول كوب واحد فقط من الجرجير، الذي يُعتبر وسيلة وقائية ضد هشاشة العظام... تناوله يزيد من مستويات حمض الفوليك المنخفضة فتنجو الحامل من خطر الاكتئاب، وبالتالي يُعد الجرجير مكملاً غذائياً مهماً يساعد على منع هذا المرض المزمن... حمض الفوليك مهم في تطوير صحة الجنين، أظهر استهلاك 400 ملغ من حمض الفوليك أنه يقلل من الأمراض المرتبطة بالأجنة عند النساء الحوامل... يحتوي الجرجير على حمض مضاد للأكسدة، والذي ثبت أنه يُخفض مستويات الجلوكوز، ويزيد من حساسية الأنسولين ويمنع التغيرات المؤكسدة الناتجة عن الإجهاد في مرضى السكري... قد يكون استهلاك الأطعمة الغنية بفيتامين C مفيداً في منع التغيرات المعرفية المتعلقة بألزهايمر والشيخوخة وحماية وإصلاح أنسجة المخ... وقد يستفيد التناول اليومي من الجرجير في منع الضرر وتحسين نتائج إصابة الدماغ... يحتوي الجرجير على فيتامين C الذي يساعد على بناء المناعة ويُقلل من خطر الإصابة بنزلة برد بنسبة 66 بالمائة... إدراج الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الجرجير يعمل على تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام... عن طريق التسبب في زيادة إنتاج خلايا عظمية وهي المسؤولة عن هذا النشاط، الجرجير أيضاً مصدر جيد للفولات، ويلعب دوراً مباشراً كعنصر غذائي تفاعلي في الحفاظ على كثافة العظام.التداخلات مع بعض الأدوية خاصة الأدوية المضادة للتخثر، وذلك لاحتواء الجرجير على فيتامين"ك" الذي يلعب دوراً في عملية التخثر،كما قد يسبب تناوله ردّ فعلٍ تحسسي ومُضاعفاتٍ، تظهر خلال بضع دقائق، وقد تتأخر لتظهر بعد عدَّة ساعاتٍ؛ حيث يعاني بعض الأشخاص من حساسيَّة تجاه نبات الجرجير.حساسيَّة نبات الجرجير تظهر غالباً على شكل تورُّمٍ في اللسان، والتهابٍ في الحلق والشِّفاه، بالإضافة إلى احتماليَّة الإصابة بالوذمة الوِعائِيّة، وفي حالاتٍ نادرةٍ يُمكن أن يُسبّب تناول الجرجير حالةً تُسمّى صدمة الحساسيَّة التي يصاحبها انخفاضٌ مُفاجئٌ في ضغط الدَّم*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة او هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.