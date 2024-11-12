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زيادة الوزن أو السمنة مشكلة شائعة على مستوى العالم، حيث تزيد من خطر الإصابة بالأمراض، لذلك، من المهم أن تحافظ على وزنك تحت السيطرة لأن زيادة الوزن غير المقصودة يمكن أن تؤثر على صحتك العامة، لذا في هذا التقرير نتعرف على 5 عادات اتبعها ليلاً لتحقيق أقصى قدر من فقدان الوزن، بحسب موقع "تايمز ناو".

5 عادات اتبعها ليلاً لتحقيق أقصى قدر من فقدان الوزنتجنب الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل

يمكن أن يؤثر تناول الطعام بالقرب من وقت النوم على عملية الهضم ويؤدي إلى زيادة الوزن بسبب تناول السعرات الحرارية الزائدة.

لفقدان الوزن الأقصى، حدد وقتًا لتناول الطعام يمكن أن يكون قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات، يمنح هذا جسمك وقتًا للهضم ومنع تراكم السعرات الحرارية.

الحفاظ على رطوبة الجسم

شرب كوب من الماء قبل النوم بساعة يمكن أن يبقيك رطبًا مما يساعد في وظيفة التمثيل الغذائي والهضم. ومع ذلك، تجنب الإفراط في تناول السوائل قبل النوم مباشرة لمنع الاستيقاظ للذهاب إلى الحمام مما قد يعطل النوم.

اختر وجبة خفيفة غنية بالبروتين

إذا شعرت بالجوع قبل النوم، فاختر وجبة خفيفة غنية بالبروتين مثل الزبادي اليوناني أو حفنة من المكسرات. يساعد البروتين في إصلاح العضلات ونموها كما أن له تأثيرًا حراريًا مما يعني أنه يحرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء الهضم مقارنة بالكربوهيدرات أو الدهون.

التحضير لليوم التالي

يمكن أن يقلل التخطيط لوجباتك أو تجهيز ملابس التمرين في الصباح من التوتر ويساعدك على اتخاذ خيارات صحية في اليوم التالي. تساعد هذه العادة في مواكبة عقلية إنقاص الوزن وتبقيك على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك.

خفض درجة حرارة الغرفة

يساعد النوم في غرفة باردة جسمك على حرق المزيد من السعرات الحرارية للحفاظ على درجة حرارته الأساسية، يمكن أن يعزز هذا التوليد الحراري الخفيف عملية التمثيل الغذائي لديك قليلاً ويساعد في إنقاص الوزن بمرور الوقت.

أطفئ الشاشات

يساعد تقليل التعرض للضوء الأزرق من الشاشات قبل النوم جسمك على إنتاج الميلاتونين وهو هرمون النوم.

تؤدي جودة النوم الأفضل إلى تنظيم هرمونات الشهية بشكل أكبر، بما في ذلك هرمون الغريلين واللبتين اللذين يؤثران على إشارات الجوع والشبع.

النوم لمدة 7-8 ساعات على الأقل

إن الحصول على نوم جيد أمر مهم لإنقاص الوزن، يؤدي قلة النوم إلى تعطيل الوظيفة الأيضية ويمكن أن يزيد من هرمونات الجوع، وبالتالي، يجعلك أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام في اليوم التالي.

تأكد من الحصول على قسط كافٍ من النوم لأنه يساعد في الحفاظ على الطاقة ويساعد في فقدان الدهون.

تمارين التمدد أو الاسترخاء الخفيفة

يمكن أن تساعد تمارين التمدد قبل النوم في تخفيف التوتر وتقليل الإجهاد، وكلاهما يساعدك على الحصول على نوم أفضل، يمكن أن يساعد الجسم والعقل المسترخيان في الحصول على قسط جيد من النوم ليلاً.