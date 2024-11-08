شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسباب تؤدى إلى انخفاض مستوى السكر فى الدم أثناء النوم والان مع تفاصيل الخبر

وصول مستويات سكر الدم إلى أقل من 70 ملج / ديسيلتر أثناء النوم تصنف بأنها حالة لانخفاض السكر فى الدم، حيث إن الشخص يعانى من انخفاض مفاجئ، ويمكن أن يتسبب هذا الانخفاض في ارتفاع مستويات الكورتيزول أو هرمون التوتر مما قد يؤدي بدوره إلى اضطراب النوم والكوابيس وأعراض الأرق.

وفقا لموقع " healthsite"، يحدث هذا عادةً في منتصف نوم الشخص ليلاً ولهذا السبب يُطلق عليه انخفاض سكر الدم الليلي، وإذا لم يكن الشخص على دراية بهذه الحالة، فقد تكون خطيرة ولكن بخلاف ذلك يمكن الوقاية من هذه الحالة بالتخطيط الدقيق.

أسباب انخفاض نسبة السكر في الدم في وقت متأخر من الليل

يمكن أن تنخفض مستويات السكر في الدم أثناء الليل لعدد من الأسباب، بما في ذلك:

قد يكون الشخص يأخذ كمية كبيرة من الأنسولين أو يأخذه في الوقت الخطأ.

قد يتناول الشخص كمية أقل من الطعام، كما أن تخطي وجبات العشاء قد يؤدي أيضًا إلى انخفاض سكر الدم.

قد يتناول الشخص كمية قليلة جدًا من الطعام بعد تناول الأنسولين.

قد لا يحصل الشخص على قدر كافٍ من التغذية من خلال النظام الغذائي الصحيح طوال اليوم.

قد يتناول الشخص كمية أقل بكثير من الكربوهيدرات مقارنة بما ينبغي له.

إذا كانت لديك عادة زيادة الأنشطة البدنية قبل وقت النوم مباشرة، فقد تواجه هذا الأمر حتى لو لم تكن مصابًا بمرض السكري.

الطقس أيضا قد يكون عاملاً في بعض الأحيان، على سبيل المثال؛ الطقس الحار والرطب قد يكون سبباً في ذلك.

الدورة الشهرية، والشعور بالمرض، والبلوغ، والأدوية النادرة يمكن أن تكون بعض العوامل الأخرى.

وأخيرا، فإن تخطي الوجبات المهمة يمكن أن يكون أيضا عاملا آخر من عوامل انخفاض نسبة السكر في الدم أثناء الليل.

من هم المعرضون لخطر انخفاض سكر الدم الليلي؟

يمكن أن يحدث انخفاض سكر الدم الليلي في الغالب للأشخاص الذين:

لا يتناولون الوجبات المهمة بشكل متكرر، خاصة وجبة العشاء.

لا تتناول كمية كافية من الكربوهيدرات.

قم بممارسة التمارين الرياضية قبل الذهاب إلى النوم.

يعانون من الالتهابات.