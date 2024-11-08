شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف إثر هبوب عاصفة على نيو مكسيكو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من الأشخاص في نيو مكسيكو، الخميس، حيث هبت أول عاصفة شتوية كبيرة في الموسم على الثلثين الشماليين من الولاية الأمريكية، مصحوبة بالبرد ورياح عاتية أجبرت المدارس والمكاتب الحكومية على إغلاق أبوابها.

وتمت تعبئة العشرات من أفراد طواقم شركة الخدمة العامة في نيو مكسيكو لمواجهة انقطاعات الكهرباء واسعة النطاق التي تم الإبلاغ عنها في الليلة الماضية في الساعات الأولى من الصباح من ألباكركي إلى سناتا في وما بعدها. انقطاع الكهرباء وحثت شركة الكهرباء السكان على التحلي بالصبر.

وانتهى المطاف ببعض المدارس التي رأت في البداية الاعتماد على الدراسة عن بعد إلى إلغاء الفصول الدراسية بسبب انقطاعات الكهرباء.