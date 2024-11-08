شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. إصابة شخص في إطلاق نار بنورث كارولينا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت الشرطة الأمريكية أن مسلحا اطلق النار مرارا على سيارات في طريق سريع مزدحم قرب عاصمة نورث كارولينا، ما أسفر عن إصابة شخص واحد.

وأبلغ عدة أشخاص عن إطلاق نار في موقع بالطريق رقم 40 بين الولايات في رالي وكاري حوالي الساعة 0500 صباحا، خلال ساعة الذروة الصباحية من أمس الأربعاء، بحسب شرطة رالي. حوادث إطلاق نار وكانت هناك إجمالا ستة حوادث إطلاق نار جرى الإبلاغ عنها في مقاطعة ويك تعتقد السلطات أنها مرتبطة ببعضها البعض بصورة كبيرة، اثنان منها في يوم الاثنين وأربعة أمس الأربعاء.

ولم تحدد الشرطة مشتبها به. وذكر مسؤولون أنه لم يجر الإبلاغ عن أي إصابات أمس الأربعاء، لكن قناة "دابليو آر إيه إل- تي في" ذكرت أن امرأة أصيبت بعيار ناري في الساق صباح الاثنين الماضي.

