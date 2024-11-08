شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف في مخزون مستودعات الجملة بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة يوم الخميس، تراجع مخزون مستودعات الجملة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي بأقل قليلًا من التوقعات.

وذكرت الوزارة أن المخزون تراجع خلال سبتمبر بنسبة 2ر0%، بعد ارتفاعه بنسبة 2ر0% خلال الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 1ر0% فقط. السلع المعمرة جاء التراجع الطفيف لمخزون مستودعات الجملة مع تراجع مخزون السلع المعمرة بنسبة 5ر0%، في حين ارتفع مخزون السلع غير المعمرة بنسبة 3ر0%، خلال سبتمبر.

كما أظهرت بيانات وزارة التجارة ارتفاع مبيعات الجملة في الولايات المتحدة بنسبة 3ر0% بعد ارتفاعها بنسبة 2ر0% خلال الشهر السابق وفقًا للبيانات المعدلة.

وزادت مبيعات السلع المعمرة بنسبة 4ر0%، في حين زادت مبيعات السلع المعمرة بنسبة 2ر0% خلال شهر سبتمبر.

ومع ارتفاع المبيعات وتراجع المخزون، انخفض معدل المخزون للمبيعات إلى 34ر1 نقطة مقابل 35ر1 نقطة خلال شهر أغسطس.