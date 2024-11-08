"النشرة": شهيدان بغارة كفرتبنيت وغارات على شبعا واطراف خربة سلم وقعقعية الجسر

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن سقوط "شهيدين بغارة كفرتبنيت"، لافتاً الى أن "الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفاً شبعا، اطراف خربة سلم، قعقعية الجسر".

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