الامارات | "قرن طول العمر" ينمو من جبهة عجوز صينية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد أن برز من جبهتها قرن طوله 10 سنتيمترات، أصبحت امرأة صينية تدعى تشين وتبلغ من العمر 107 أعوام نجمة Douyin، النسخة الصينية من TikTok.

وتشير صحيفة نيويورك بوست، إلى أن المستخدمين يعتقدون أن "قرن طول العمر" كما يسمونه هو السر الرئيسي لتقدم عمر هذه المرأة.

ووفقا لنتائج الفحص الطبي، تنمو مثل هذه الأورام خلال عدة أعوام بسبب التعرض لأشعة الشمس خلال فترات طويلة. وهي أورام حميدة ولكن يجب مراقبتها بصورة دائما، على الرغم من أن احتمال تطورها إلى خبيثة منخفض.

وتجدر الإشارة، إلى المرأة تشين ليست الوحيدة التي ينمو على جبهتها "قرن العمر"، حيث كان هناك مواطن هندي اسمه شيام لال ياداف عمره 74 عاما، نما في أعلى جمجمته قرن طوله 10 سنتمترات، أزاله الجراحون عام 2019.

أما المرأة الصينية فلا تخطط حسب "روسيا اليوم" لإزالة "قرن العمر" ويتفق معها الكثيرون من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

ويشير الأطباء، إلى أن "القرن الجلدي" هو ورم نادر، يظهر عادة على الوجه والأذنين وعلى اليدين وأصابع القدم.