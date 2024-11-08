الخازن: الظلم بات يستهدف جميع اللبنانيين دون تمييز مساوياً بينهم في المعاناة والمآسي

أعرب الوزير السابق وديع الخازن، في بيان،عن "بالغ ألمه وأسفه لما يشهده لبنان من حرب إجرامية مدمّرة، وما تعانيه مدنه وقراه من اعتداءات بربرية تسفر يوميا عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، وتشريد الآلاف من أبناء الوطن".

كذلك أدان الخازن "بشدة هذا العدوان المباشر الذي يطال لبنان بكل ما يحتويه من إرث تاريخي"، مستنكراً طاستهداف المدن العريقة والأثرية العالمية مثل بعلبك وصور وصيدا، التي شكلت عبر التاريخ منارةً للإنسانية ومهدت للحضارة العالمية".

وأعرب عن "أسفه العميق للدمار الكبير الذي لحق بأحياء بلدة تبنين جراء القصف الإسرائيلي"، مؤكداً أن "هذه الأفعال البربرية تُظهر بوضوح أن الظلم بات يستهدف جميع اللبنانيين دون تمييز، مساوياً بينهم في المعاناة والمآسي".