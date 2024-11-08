الامارات | "طرق دبي" تنجز جميع أعمال مشروع تطوير شارع الجمايل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إنجاز جميع أعمال مشروع تطوير شارع الجمايل (جرن السبخة سابقا)، الذي تضمن تنفيذ أربعة جسور، بطول 2874 مترا، وبطاقة استيعابية قدرها 17600 مركبة في الساعة، وتنفيذ أعمال طرق بطول يزيد على سبعة كيلومترات، وتطوير التقاطعات السطحية على طريق الخدمات المحاذي لشارع الشيخ محمد بن زايد، إلى جانب أعمال إنارة الطرق والإشارات الضوئية، والأنظمة المرورية، وتنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار، وشبكة أنظمة الري.

وقال معالي مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن شارع الجمايل يعد أحد المحاور المهمة التي تربط بين شارعي الشيخ زايد والشيخ محمد بن زايد، ويسهم في تحقيق انسيابية الحركة المرورية، بين شارع الشيخ زايد، وشارع الشيخ محمد بن زايد، مرورا بشارع الخيل الأول، وشارع الأصايل،

ويمتد من تقاطعه مع شارع الشيخ زايد إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، مرورا بشارعي الخيل الأول والأصايل، ويبلغ طوله قرابة سبعة كيلومترات، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 16.000 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين.

ويخدم الشارع، العديد من المناطق السكنية والتطويرية، أهمها أبراج بحيرات جميرا، والحدائق، والفرجان، وديسكفري جاردينز، وجزر جميرا، وجميرا بارك، والينابيع، وتلال الإمارات، ومدينة دبي للإنتاج، وعقارات جميرا للجولف، ويقدر عدد سكان تلك المناطق، بنحو 250 ألف نسمة.

وأضاف أن المشروع يساهم في خفض زمن الرحلة للحركة المرورية المتجهة من شارع الجمايل إلى شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه القصيص وديرة، بنسبة 40%، حيث سينخفض الوقت المستغرق من 20 دقيقة إلى 12 دقيقة خلال ساعات الذروة، وخفض زمن الرحلة للحركة المرورية المتجهة من شارع الشيخ محمد بن زايد يمينا إلى شارع اليلايس باتجاه ميناء جبل علي، من 21 دقيقة إلى 7 دقائق، بنسبة 70%.

وتضمن مشروع تطوير شارع الجمايل، تنفيذ أربعة جسور، جرى افتتاحها على مراحل، بلغ طول الجسر الأول 666 مترا، بسعة مسارين، وبطاقة استيعابية تقدر بنحو 3200 مركبة في الساعة.

وساهم الجسر في تحقيق انسيابية حركة السير، وتفادي تداخل الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى طريق الخدمة المؤدي إلى مداخل منطقة عقارات جميرا للجولف (Jumeirah Golf Estate)، ومدينة دبي للإنتاج (Dubai Production City)، بينما يبلغ طول الجسر الثاني 601 متر، بسعة مسارين، بطاقة استيعابية تبلغ 3200 مركبة في الساعة، ويخدم الحركة المرورية من شارع الجمايل شرقا باتجاه شارع الشيخ محمد بن زايد، ومنه شمالا باتجاه القصيص وديرة، وبلغ طول الجسر الثالث، 664 مترا، بسعة مسارين، ويسمح باستمرارية الحركة المرورية الحرة، وتفادي التداخل المروري للحركة القادمة من شارع الشيخ محمد بن زايد، المتجهة جنوبا إلى شارع اليلايس، باتجاه ميناء جبل علي، وتقدر الطاقة الاستيعابية للجسر بنحو 3200 مركبة في الساعة، أما الجسر الرابع، الذي افتتح مؤخرا، فيبلغ طوله 943 مترا، بسعة مسارين في كل اتجاه، وبطاقة استيعابية تبلغ 8000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، ويربط شارع الجمايل بشارع الشيخ محمد بن زايد، ويسمح باستمرارية الحركة المرورية الحرة الواصلة بين شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد.

تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ مشروع تطوير شارع الجمايل، يأتي استكمالا للخطة الشاملة التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات، لتطوير محاور الطرق الاستراتيجية والطرق الشريانية باتجاه (الشرق والغرب)، مثل محوري شارع اليلايس وشارع إكسبو، اللذين أنجزتهما الهيئة في السنوات الماضية، وتدعم تلك المحاور منظومة التنقل في إمارة دبي، وتخدم العديد من المشاريع التطويرية على جانبي الطرق، وتستوعب الأحجام المرورية الحالية والمستقبلية.