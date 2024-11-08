الامارات | شرطة دبي تؤكد: الأنظمة المرورية الحديثة يمكنها رصد جميع المخالفات.. فيديو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت شرطة دبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، أن الكاميرات الذكية لشرطة دبي رصدت عدداً من المخالفات المرورية التي تشكل خطراً على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق، كالانشغال بغير الطريق.

وأوضحت شرطة دبي أن الأنظمة المرورية الحديثة يمكنها رصد المخالفات والتجاوزات، حتى لو استخدم السائق تظليلاً على الزجاج الأمامي".

وحثت شرطة دبي السائقين الإلتزام بالأنظمة المرورية، قائلة "فلنكن أكثر وعياً وحرصاً على حياتنا وحياة من حولنا".