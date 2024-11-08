الامارات | شرطة أبوظبي: مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء القيادة 800 درهم

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شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي: مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء القيادة 800 درهم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن حملة درب السلامة 2 فيديو لحادث بسبب الانشغال بغير الطريق وعدم الانتباه أثناء توقف حركة سير المركبات المفاجئ .
وحذرت السائقين من مخاطر الانشغال عن القيادة بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية الجسيمة .
وذكرت بأن مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت 800 درهم و4 نقاط مرورية .
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