شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس الأكثر جفافا منذ 120 عاما.. حرائق الغابات تهدد المنازل في نيوجيرسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت فرق الإطفاء محاولاتها لاحتواء حريق في غابة بإحدى ضواحي فيلادلفيا في أمريكا، هدد المنازل في المنطقة الخميس، فيما وصفها المسؤولون بأنها أكثر ظروف الطقس جفافا منذ نحو 120 عاما.

وقالت خدمة إطفاء حرائق الغابات في نيوجيرسي إنه تم احتواء حريق آخر على مسافة نحو ساعة في بلدة جاكسون عندما اندلع الحريق في مدينة إيفيشام ، ما هدد 50 منزلا. ولم يتسن على الفور تقدير حجم حريق إيفشام. حرائق الغابات وقال جيريمي ويبر، المراقب في خدمة الإطفاء، التي تأسست في عام 1906، إن هذه هي: "الفترة الأكثر جفافا للطقس في تاريخ الوكالة".

وساهم نقص هطول الأمطار بشكل كبير منذ أغسطس الماضي، في ظروف الطقس الجافة، ما دفع الولاية إلى فرض قيود صارمة على إشعال النار في الهواء الطلق. إخلاء 25 منزلا وقال ديلي كاري، قائد قسم الحوادث في خدمة الإطفاء، إن الحريق في جاكسون، في وسط منطقة باين بارنز بنيوجيرسي، امتد إلى أقل من نصف ميل مربع ( 2ر1 كيلومتر مربع) وتم احتواؤه بنسبة 40% حتى منتصف صباح الخميس.

وأضاف أن الطقس كان جافا للغاية لدرجة أن حرائق جديدة أخذت تندلع باستمرار مع تساقط أوراق الأشجار بسبب الرياح على المناطق المحترقة أو المشتعلة.

وجرى إخلاء نحو 25 منزلا قرب حريق جاكسون، رغم السماح للسكان بالعودة مساء الأربعاء.