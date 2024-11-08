اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، منذ مساء أمس الخميس وحتى الساعة من صباح اليوم الجمعة الواقع في ٨-١١-٢٠٢٤:
محافظة الجنوب
مدينة صور
- إخماد حريق الشقتين السكنيتين للمرة الثانية بعد ان تجددت النيران فيهما ليلاً
جويا
- تأمين السلامة العامة خلال مراسم تشييع جثامين شهداء (وديعة) في جبانة بلدة جويا.
محافظة النبطية
زبدين
- انتشال جثامين ٣ شهداء من تحت الأنقاض ونقلهم إلى مستشفى راغب حرب.
خدمات عامة :تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني اعلن عن المهمات المنفذة منذ مساء امس: انتشال جثامين 3 شهداء من تحت الأنقاض بمحافظة النبطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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