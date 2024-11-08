ياسمين رئيس تفجّر مفاجأة حول ابتعادها المحتمل عن الفن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فجّرت الفنانة ياسمين رئيس مفاجأة من العيار الثقيل بعد حديثها عن إمكانية ابتعادها عن الفن لسنوات عدة، والتفرّغ لنجلها الذي يبلغ من العمر عشر سنوات إذا شعرت أنه يحتاج إليها في دراسته، مشيرةً إلى أنها من الممكن أن تبتعد عن السوشيال ميديا والتمثيل لهذا السبب.

قالت ياسمين خلال لقائها في برنامج “ET بالعربي”: “ابني بقى بيكلّمني يحكيلي وأحكيله وأفهم منه ويشرحلي، بقى فيه بني آدم بنعرف نتطمّن على بعض بالتليفون، لكن في الأول مكنش ده متحقق في حياتي لأن هو كان صغير، هو دلوقتي عنده عشر سنين”.

وأضافت: “أنا ممكن أكون هشتغل السنتين دول دلوقتي، وممكن يكون هو في وقت مثلاً هيسافر عنده دراسة، فتلاقيني مختفية بسبب ابني، وفي الآخر الإنسان بيشوف أولوياته إيه في الحياة وإيه اللي بيبسطه”.

وفي جانب آخر، كشفت ياسمين رئيس أخيراً كواليس مشهد المواجهة بينها وبين الفنانة أسماء جلال، خلال أحداث فيلم “الفستان الأبيض”، الذي تم عرضه لأول مرة خلال فعاليات “مهرجان الجونة السينمائي” بدورته السابعة، وموقف فئة الرجال بين جمهورها من دعمها الدائم للمرأة في أعمالها الفنية.

وقالت ياسمين: “مشهد المواجهة مع أسماء جلال في فيلم “الفستان الأبيض” صوّرناه وقت الفجر على كوبري والجو كان برد جداً، والمشهد كان مؤثّر وصعب، وطالما الناس حبّته يبقى نجح”. وأضافت: “الرجّالة مش زعلانين مني وبيحبّوني، وبعدين ما أنا ست هشجّع الستات، لما أبقى راجل هشجّع الرجالة”.