ضجّة كبير بسبب القبض على حكيم في الإمارات.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن القبض على الفنان حكيم في دولة الإمارات بتهمة حيازة مواد مخدّرة.

الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية أكد أن كل ما قيل عن القبض على الفنان حكيم شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن حكيم متواجد حالياً في مصر حيث يحيي حفل زفاف في أحد الفنادق الكبرى، فكيف يكون مقبوضاً عليه في الإمارات وهو موجود في مصر!

من ناحية أخرى، نشر حكيم عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مقطعين مصوّرين من حفل الزفاف الذي يحييه في مصر بالتزامن مع انتشار خبر القبض عليه في الإمارات، لينفي بهما كل الشائعات التي زعمت القبض عليه.

يُذكر أن حكيم أحيا أخيراً حفلاً في محافظة المنيا بحضور حشد جماهيري كبير، وقدّم خلاله عدداً من أشهر أغانيه القديمة والجديدة.

وفي ختام الحفل، وجّه حكيم كلمة الى الجمهور وأهالي بلدته المنيا قال فيها: “كل الدنيا تعرف إن بداياتي من هنا من المنيا، وكل الدنيا عارفة إن لكم فضل علي ودايماً بتباهى بده، وكانت كل أمنياتي وأنا صغير إني أكون مشهور علشان تشجيعكم ليّ ما يروحش هدر، وبفضل ربنا وبتشجيعكم لي غنّيت في كل مكان في العالم وأسعدت وفرّحت ناس كتير، بس صدّقوني أنا ما بفرحش غير وأنا في وسطكم علشان إنتم أعز الناس عندي، أهلي وعزوتي وناسي”.