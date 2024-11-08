أحمد السقا ينقذ فنان شهير من الموت.. إليكم القصة كاملة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ الفنان مصطفى خاطر ضيفاً على بودكاست “فايق ورايق” الذي يقدّمه الإعلامي إبراهيم فايق عبر “يوتيوب”، حيث كشف سبب الخلاف بين النجم أحمد السقا ومحمد أنور، مشيراً إلى أنه كان موقفاً كوميدياً كاد ينتهي بموت أنور على يد السقا!

وقال خاطر: “كنا في عزومة أنا والسقا ومحمد أنور وأحمد فهمي، وأنور وصل متأخر، والسقا قال له لازم تمشي بسلاح عشان المنطقة هنا قلق، وأنور قال لي أنا وفهمي ده لازم يعملنا أكشن ويمشّينا بسلاح، وبعد كده رحت قولت للسقا إن أنور قال عليك إنك أي كلام على الفاضي، وبعدين السقا قام موقّف أنور وحط تفاحة فوق راسه وكان عايز يضربها بالنار بالسلاح بتاعه، وبعدها خد الموضوع بهزار”.

يُذكر أنه عُرض أخيراً لمصطفى خاطر الجزء الثاني من مسلسل “البيت بيتي”، حيث عرض الجزء الأول منه في عام 2022، وتدور أحداث الجزء الثاني حول دعوة أحد رجال الأعمال لـ”بينو” و”كراكيري” ليجدا نفسيهما في مغامرة رعب جديدة.

المسلسل من بطولة الفنانين: مصطفى خاطر، كريم محمود عبدالعزيز، ميرنا جميل، سليمان عيد، صبحي خليل، أحمد بدير…، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، وإخراج خالد مرعي.